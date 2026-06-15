Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO: Mundial 2026 - Horario, formaciones y cómo ver el partido del Grupo H

Sigue la cobertura en vivo del partido entre Arabia Saudita y Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026. Conoce las alineaciones confirmadas, el horario en tu país y los canales de televisión y streaming para ver el encuentro. Los "Halcones Verdes" buscan repetir su hazaña de Qatar 2022, mientras que La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, inicia su camino con una formación ofensiva. Miles de uruguayos ya están en el Hard Rock Stadium de Miami para apoyar a su selección.

Arabia Saudita se enfrenta a Uruguay en un partido clave del Grupo H del Mundial 2026 , que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos.

El encuentro se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami, donde se espera la presencia de unos 20.000 hinchas uruguayos. Los saudíes, conocidos como los "Halcones Verdes", llegan con la intención de repetir la sorpresa que lograron en su debut del Mundial de Qatar 2022, cuando vencieron a Argentina.

Bajo la dirección técnica de Georgios Donis, el equipo plantea una formación con cinco defensores: Al-Owais; Saud Abdulhamid, Altambakti, Moteb Al-Harbi, Al-Amri y Abu Alshamat; en el mediocampo Kanno, Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr y Salem Al-Dawsari; y en la delantera Feras Al-Brikan. Por su parte, Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, sale con su formación titular para este debut: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera y Viña; Valverde, Ugarte, Bentancur y Araújo; Núñez y Viñas.

La Celeste busca una victoria importante en su primer partido del torneo. El partido puede ser seguido en vivo a través de diversas plataformas de televisión y streaming, como DSports, Paramount+, Disney+ Premium, Telefe y TyC Sports, dependiendo de la región. Este enfrentamiento genera especial expectativa por el estilo ofensivo de Uruguay y la experiencia de Saudi Arabia en grandes torneos.

La concentración de aficionados uruguayos en Miami es un reflejo del apoyo masivo a su selección, mientras que los saudíes confían en su organización defensiva y rapidez en contrataque. El ambiente en el estadio es festivo, con hinchas mostrando banderas y camisetas de ambos equipos. El arbitraje estará a cargo de un colegiado designado por la FIFA, y se espera un alto nivel de competencia dado el historial reciente de ambos combinados.

El resultado de este partido será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos, donde también se enfrentarán a otras selecciones. La transmisión en diferentes canales permite que el partido tenga un amplio reach internacional, especialmente en América Latina. Los entrenadores, Donis y Bielsa, son figuras reconocidas y su estrategia será clave para definir el desarrollo del juego.

En resumen, es un partido inaugural del Grupo H con dos estilos distintos: la solidez y el contraataque de Arabia Saudita contra la potencia y el juego colectivo de Uruguay. La hora de inicio varía según la zona horaria, pero en la región oriental de Estados Unidos será en horario nocturno. La expectativa mediática es alta, considerando los antecedentes de ambos equipos en Copas del Mundo anteriores.

El Mundial 2026, organizado conjuntamente por tres países, promete ser un evento de gran envergadura, y este partido es uno de los que acapara la atención desde el primer día





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