Apuzzo, exentrenador del Huracán, se ha pronunciado duramente en la crisis de aceptación que ha generado su uso de la frase "con el Mundial ahora, las mujeres, los gays y los normales somos técnicos" en su cuenta de Instagram. En suωσήplica humildemente disculpas por los términos que empleó y refiere que estaba intentando expresar lo contrario con una nota extensa de casi dos horas.

El exentrenador de Huracán , Apuzzo , había destacado conceptos adversos dividiendo a"normales" de"mujeres y gays" en relación a su opinión sobre el Mundial en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, su opinión sesharesó y recibió una lluvia de críticas. Ahora, el entrenador continúa en la extensa audición partidaria de Huracán y expresa un afectuoso abrazo para todos. Gracias y la sinceridad reconoce la correcta rectificación de sus términos.



Cabe mencionar que Apuzzo había defendido un rol importante de las mujeres en el fútbol y se mostró totalmente arrepentido por haber utilizado un término inapropiado en su nota.

Aparentemente, la madre del entrenador estuvo presente hasta sus 95 años y recibió la mejor atención posible durante su último día de vida





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