Un apuñalamiento múltiple en la estación Penn de Nueva York dejó al menos seis heridos, generando alarma en la ciudad a pocos días del inicio del Mundial 2026 y horas antes del primer partido de las finales de la NBA en el Madison Square Garden, que contará con estrictas medidas de seguridad.

El episodio ocurrió a días del comienzo del Mundial 2026 y a horas de que comience el primer cruce de las finales de la NBA .

El incidente se dio en la estación Penn alrededor de las 7 de la tarde. El Departamento de Bomberos que intervino en la situación indicó que encontraron a dos personas con lesiones moderadas y dos con heridas leves. Las cinco fueron trasladadas al Hospital Bellevue. Hubo una persona más herida pero de la cual no se conocen más detalles y únicamente se conoce que fue trasladada a otro hospital.

En tanto, las autoridades no dieron a conocer detalles sobre qué llevó a que se comenzara el apuñalamiento. La policía de Amtrak, la operadora nacional de trenes de Estados Unidos, aseguró que se encuentra investigando el episodio y confirmaron la detención. Todavía no fue revelada la identidad del sospechoso ni se proporcionó información sobre posibles cargos a los que deberá enfrentarse. Nueva York será el país que albergará la mayor cantidad de encuentros en la cita mundialista.

Durante la fase de grupos, en Nueva York se disputarán encuentros destacados como Brasil versus Marruecos y Francia versus Senegal. Será el primer partido de las finales de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999 y se espera que atraiga multitudes masivas al recinto. Dicho evento ha motivado amplias medidas de seguridad que involucran al Servicio Secreto, la Policía de Nueva York y otras agencias alrededor del Madison Square Garden y las manzanas aledañas.

Por el momento, las autoridades no indicaron si el apuñalamiento registrado puede afectar los planes de seguridad de dicho evento deportivo. Además, el episodio se dio cerca del lugar dispuesto para que se establezca la concentración de la selección de Inglaterra. La policía de Kansas City dijo que no había sospechosos detenidos y que al menos tres de las víctimas del tiroteo fueron trasladadas a hospitales locales.

El incidente ocurrió a unos seis kilómetros de donde está previsto que Inglaterra entrene, en el Swope Soccer Village. Inglaterra no ha llegado a Kansas City y tiene previsto disputar un amistoso contra Costa Rica en Orlando, Florida, el miércoles.

En otro suceso, el candidato de izquierda se muestra triunfal y habla a sus seguidores desde un balcón con el mensaje Democracia sí, dictadura no. Un impactante incendio afectó a más de 30 embarcaciones en un puerto de Ecuador y dejó al menos dos heridos





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