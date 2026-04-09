Aprobada la nueva Ley de Glaciares: La minería y el rol clave de los gobernadores en la reforma de Milei

Tras un tenso debate, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno de Milei y con el apoyo fundamental de varios gobernadores que buscan potenciar la minería en sus provincias. La reforma permite redefinir áreas de exclusión y abre la puerta a inversiones millonarias, pero genera controversia por su impacto ambiental.

La Cámara de Diputados sancionó la nueva Ley de Glaciares tras un tenso debate de más de 10 horas. La reforma, impulsada por el gobierno de Javier Milei , no habría prosperado sin el respaldo clave de cinco gobernadores provinciales. Estos mandatarios buscan ampliar las zonas habilitadas para la minería en sus provincias, con el objetivo de atraer inversiones significativas. La modificación de la Ley 26.

639, que establece los Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, permitiendo a los gobernadores redefinir las áreas de exclusión minera, fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. El oficialismo, con el apoyo de diversas fuerzas políticas como el PRO, la UCR y bloques provinciales liderados por gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalaqcua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), logró reunir el quórum necesario para iniciar la sesión. La influencia de estos gobernadores fue determinante para alcanzar la mayoría necesaria. El proyecto, que otorga a los gobernadores la potestad de definir las áreas de exclusión para la actividad minera, representa un cambio sustancial en la legislación. Los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy) jugaron un papel crucial en este proceso. San Juan y Mendoza integran la 'Mesa del Cobre', mientras que las otras tres provincias forman parte de la 'Mesa del Litio'. Estos gobernadores, liderados por Orrego, solicitaron a Milei la reforma de la ley en el marco de las negociaciones para la reforma laboral. Milei, buscando apoyo para su agenda económica y convencido del potencial minero, accedió a presentar la reforma. La participación activa de los gobernadores en el Congreso se remonta a febrero, impulsando la aprobación de la reforma. La nueva Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno, ha generado controversia. La movilización de organizaciones ambientalistas y políticas, que denunciaron los riesgos para el suministro de agua para millones de personas, no logró frenar el avance de la reforma. Los gobernadores de San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza y Jujuy, con una considerable cantidad de votos en la Cámara de Diputados, desempeñaron un papel decisivo. Su influencia, sumada al apoyo de otros gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalaqcua (Misiones), fue fundamental. La convergencia de intereses, incluso con sectores de Unión por la Patria en el Senado, evidencia la complejidad de las alianzas políticas. El interés de los gobernadores en la nueva ley radica en el potencial de inversión y desarrollo económico que la minería puede generar. La administración de Milei estima que la reforma atraerá inversiones por más de 40.000 millones de dólares, beneficiando principalmente a las cinco provincias con mayor potencial minero. En Salta, por ejemplo, se prevén ingresos de 10.000 millones de dólares solo por el litio. El 'triángulo del litio' (Salta, Jujuy y Catamarca) es una zona de gran interés para empresas mineras internacionales, especialmente de Estados Unidos y China. La gestión política de los gobernadores en el Congreso está directamente relacionada con este interés estratégico. La estrategia de Sáenz, por ejemplo, se basa en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema de beneficios fiscales para atraer capitales. En estas tres provincias, existen más de 1.500 cuerpos glaciares o periglaciares registrados en el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). La nueva ley abre la posibilidad de redefinir algunas de estas zonas como formaciones 'rocosas' que no cumplen una 'función hídrica relevante', permitiendo la explotación minera en áreas antes protegidas





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley De Glaciares Minería Gobernadores Javier Milei Inversiones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Salta y la Ley de Glaciares: qué hay detrás de la presencia de Sáenz en DiputadosEl interés provincial es concreto y millonario. La presencia del gobernador de Salta en las comisiones de Diputados este martes 7 no es un gesto político menor, sino que responde a una apuesta estratégica que combina inversiones récord, presión sobre el marco ambiental y tensiones por el control de los recursos naturales.

Read more »

LEY DE GLACIARES: qué dice la norma original y los cambios que propone MileiEste martes a partir de las 14 Diputados llevará a cabo una reunión plenaria de comisiones en la que el Gobierno buscará dictamen para tratar mañana la reforma de la Ley de Glaciares.

Read more »

Ley de Glaciares: cuántos votos tene Milei para aprobarla en DiputadosPeriodista especializado en política y actividad parlamentaria en iProfesional, con más de 15 años de experiencia como acreditado en el Congreso de la Nación y editor. Cursó la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Read more »

Ley de Glaciares: cuántos votos tiene Milei para aprobarla en DiputadosPeriodista especializado en política y actividad parlamentaria en iProfesional, con más de 15 años de experiencia como acreditado en el Congreso de la Nación y editor. Cursó la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Read more »

Milei va por Glaciares y la oposición contraataca con Adorni: sesión al rojo vivoEn medio de internas y acusaciones cruzadas, el Gobierno busca aprobar la reforma de la Ley de Glaciares con una ventaja ajustada, mientras la oposición intenta instalar en el recinto el escándalo que involucra a Manuel Adorni.

Read more »

Diputados debate la modificación de la Ley de Glaciares: el oficialismo busca la aprobaciónLa Cámara de Diputados inicia el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares, impulsada por el oficialismo con el objetivo de otorgar a las provincias mayor autonomía en la gestión de sus recursos. La propuesta genera controversia y oposición por parte de organizaciones ambientalistas y partidos de izquierda. Se espera una sesión maratónica con intensos debates.

Read more »