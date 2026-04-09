Aprobada la modificación de la Ley de Glaciares: Impulso a la minería y debate ambiental

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, flexibilizando la protección ambiental para impulsar inversiones mineras por 30.000 millones de dólares. La decisión genera controversia, mientras que la industria celebra la posibilidad de reactivar proyectos clave. La ley redefine el ambiente periglacial y busca brindar seguridad jurídica, a pesar de la oposición de grupos ambientalistas.

La Cámara de Diputados cerró en la madrugada una extensa jornada clave que culminó con la aprobación del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la iniciativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Esta reforma es vista por la industria minera como una oportunidad para destrabar proyectos de inversión por un valor estimado en 30.000 millones de dólares. El proyecto, que contó con el respaldo de las provincias productoras, logró redefinir el 'ambiente periglacial' para brindar seguridad jurídica a una industria con inversiones en desarrollo. La discusión legislativa se centró en la protección de geoformas con función hídrica relevante. El Gobierno y los sectores productivos consideraron que la ley de 2010 tenía ambigüedades técnicas que dificultaban el desarrollo en zonas sin riesgo real para el recurso hídrico estratégico. \Del resultado del tratamiento legislativo dependían inversiones millonarias, según señalaban desde la industria. Existían grandes proyectos que veían con desconfianza la redacción de la norma vigente, aprobada en un contexto político diferente, debido a la falta de claridad en su interpretación. La reforma legislativa permitirá reactivar una cartera de proyectos de clase mundial, especialmente en la zona cordillerana, con el cobre como protagonista. Entre los proyectos más destacados se encuentran Vicuña, El Pachón y Los Azules en San Juan, MARA (Agua Rica) en Catamarca y Taca Taca en Salta. Estos emprendimientos, que forman parte de los yacimientos de pórfidos de cobre más grandes del mundo, requieren una delimitación técnica precisa del ambiente periglacial para iniciar sus etapas de construcción, lo que implica una inversión intensiva de capital. En conjunto, estas inversiones fortalecerían el rol estratégico del país en la provisión de minerales críticos para la transición energética. Cobre, oro, litio, tierras raras, uranio y otros metales relacionados con la demanda de la transición energética y las nuevas tecnologías abren expectativas de un nuevo ciclo de desarrollo, con fuerte interés de los principales inversores internacionales. \Desde el sector privado, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) ha mantenido una postura activa para generar 'certezas y tranquilidad'. La entidad reafirma que la minería moderna opera bajo estándares de sustentabilidad, como los protocolos HMS/TSM e ISO, que garantizan la convivencia con los recursos naturales. La industria asegura que la actividad genera más de 100.000 empleos y aspira a duplicar esta cifra en el corto plazo. Las empresas buscan desmitificar el consumo de recursos, ya que la minería representa solo el 1% del uso total en las regiones donde opera, frente al 93% destinado a la agricultura. Destacan que entre el 70% y el 90% del agua utilizada en los procesos se recircula en circuitos cerrados, lo que refleja la eficiencia operativa de los yacimientos metalíferos. A pesar de la oposición de grupos ambientalistas y sectores opositores, el dictamen obtenido en comisión impulsó la aprobación del proyecto. Los defensores de la reforma argumentan que la protección ambiental debe ser un marco técnico eficiente, no un obstáculo ideológico. La precisión técnica, según la industria, es clave para dar previsibilidad a las inversiones a largo plazo. El objetivo final es proteger el agua estratégica y, a la vez, habilitar el potencial productivo de la cordillera, garantizando el desarrollo de las comunidades locales y el futuro económico del país





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