Aprobación RIGI para MGS y PGS: Proyecto de $1500 millones en Vaca Muerta

El Ministerio de Economía autorizó el proyecto RIGI de $1500 millones de Midstream de Gas del Sur y Procesadora de Gas del Sur para exportar derivados de Vaca Muerta.

El Ministerio de Economía de Argentina aprobó mediante resoluciones oficiales el desarrollo de dos proyectos estratégicos en la cuenca de Vaca Muerta, destinados a potenciar la exportación de gas natural y sus derivados. Esta autorización finaliza el proceso administrativo iniciado a mediados de octubre y se publicó en el Boletín Oficial, legitimando la inversión de Midstream de Gas del Sur (MGS) y Procesadora de Gas del Sur (PGS).

La medida busca consolidar una nueva cadena de valor industrial en la región, aprovechando la alta concentración de hidrocarburos pesados con gran demanda internacional. Ambos vehículos de proyecto único fueron creados específicamente para gestionar el transporte, el fraccionamiento y el procesamiento de recursos desde el yacimiento hacia los mercados de exportación, asegurando un flujo constante de divisas para el país.

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Detalles técnicos de la Resolución 1976/2026

La Resolución 1976/2026 aprueba el "Proyecto de Transporte, Fraccionamiento, Almacenamiento y Comercialización" a cargo de Midstream de Gas del Sur S.A. (MGS S.A.). Este plan contempla la construcción de un poliducto de 577 kilómetros de extensión y 20 pulgadas de diámetro, ubicado en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

La infraestructura incluye una planta de fraccionamiento con capacidad para procesar 90.000 barriles diarios de mezcla de líquidos de gas natural. Adicionalmente, se construirán tres ductos de transferencia de 16 kilómetros hacia la planta de almacenamiento y despacho, junto con las respectivas líneas de vinculación en el Puerto de Bahía Blanca.

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Infraestructura de Procesamiento en la Resolución 1977/2026

Por otro lado, la Resolución 1977/2026 da luz verde al "Proyecto de Procesamiento" presentado por Procesadora de Gas del Sur. Este plan comprende la construcción de un sistema de gasoductos de captación, integrado por dos ramales de 24 pulgadas: uno desde Sierra Chata y otro desde Fortín de Piedra.

Estos ramales convergen en un ducto unificado de 30 pulgadas hacia la Planta Tratayén, con una capacidad de procesamiento de 1.200 millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD). La modernización se logrará mediante la reconversión de módulos criogénicos existentes y la incorporación de dos nuevas unidades, Propak P3 y P4.

Cronograma de construcción y vida útil de las obras

De acuerdo con los cronogramas presentados por las firmas, la construcción de las obras se puso en marcha en mayo de 2026. Se proyecta que la infraestructura estará completamente operativa a fines de 2028, con una vida útil estimada en 30 años.

El flujo de trabajo comenzará con la captura del gas natural rico aportado por los distintos productores de la región. Este gas se conducirá hacia la Planta Tratayén a través de un nuevo sistema de gasoductos con cabeceras en Sierra Chata (ramal Norte) y Fortín de Piedra (ramal Sur), además de conexión con el Gasoducto Vaca Muerta Sur.

Separación de líquidos y destino de los derivados

En la planta de Tratayén se separará el gas residual seco, que se reinyecta a los gasoductos troncales para abastecer el consumo local, de la mezcla de líquidos del gas natural (NGL). Esa mezcla líquida será bombeada a través del nuevo poliducto de 577 kilómetros operado por Midstream de Gas del Sur hasta General Daniel Cerri, en las afueras de Bahía Blanca.

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Allí, una planta de fraccionamiento procesará 90.000 barriles diarios mediante torres de destilación. Se obtendrán gas licuado de petróleo (GLP) con fuerte demanda global para calefacción y agroindustria, así como gasolina natural, un hidrocarburo líquido liviano requerido como diluyente de crudos pesados.

Impacto económico y proyección de exportaciones anuales

Si bien el Ministerio de Economía mantuvo bajo reserva comercial los anexos financieros con el flujo de divisas presentado por la compañía en los expedientes, la capacidad física aprobada permite estimar un salto exportador significativo. Los derivados viajarán por tres ductos dedicados de 16 kilómetros hasta una nueva planta de almacenamiento refrigerado y despacho en el Puerto de Bahía Blanca.

TGS proyecta que este nuevo complejo permitirá generar ingresos anuales por exportaciones de derivados del gas, sujetos a la evolución de los precios internacionales de referencia. Con una capacidad de 90.000 barriles diarios, se estima casi 33 millones de barriles al año o cerca de 3 millones de toneladas anuales de líquidos.

Esta expansión prácticamente cuadruplicará la actual generación de divisas por ventas al exterior de derivados del gas, consolidando a Bahía Blanca como uno de los principales polos exportadores de energía de la región y reafirmando el rol central de Vaca Muerta en la estrategia energética argentina.