Aprobación FDA genérico lenacapavir reduce costo prevención VIH

La FDA aprueba genérico de lenacapavir. Dr. Reddy's reduce precio a 40 USD. OMS destaca eficacia para prevenir infecciones en 120 países.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA) ha otorgado su aprobación a una versión genérica del lenacapavir, un fármaco revolucionario diseñado para la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Este paso regulatorio representa un hito crítico en la estrategia global de salud pública, ya que permite superar la barrera económica que limitaba el acceso masivo a esta tecnología. La farmacéutica india Dr. Reddy's Laboratories, en colaboración con la organización Unitaid, ha liderado esta iniciativa para democratizar el acceso a un tratamiento que ofrece protección semestral.

Disminución drástica de costos y acceso global

El impacto financiero de esta aprobación es inmediato y transformador para los mercados de bajos recursos. El medicamento original, comercializado por Gilead Sciences bajo la marca Yeztugo, cuenta con un precio de lista anual de 28.218 dólares en Estados Unidos. En contraste, el genérico aprobado por Dr. Reddy's Laboratories se lanzará con un costo estimado de apenas 40 dólares por persona al año. Esta reducción abismal del precio está destinada a facilitar el despliegue del tratamiento en 120 países de ingresos bajos y medianos, regiones donde la carga de la epidemia es considerable pero los recursos económicos son limitados.

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Mecanismo de prevención y eficacia clínica

El lenacapavir pertenece a una categoría de intervenciones conocidas como profilaxis previa a la exposición (PrEP), diseñadas para individuos con alto riesgo de contracción del virus antes de cualquier exposición. A diferencia de los tratamientos tradicionales basados en la ingestión diaria de comprimidos, que requieren una adherencia estricta, este nuevo fármaco se administra mediante una inyección que debe repetirse únicamente dos veces al año. Esta modalidad elimina la complejidad logística y psicológica asociada con el cumplimiento de una rutina diaria.

Los datos clínicos que respaldan su uso son contundentes. Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió sus directrices internacionales en julio de 2025, destacó que el fármaco había demostrado una eficacia superior al 95 por ciento. Los especialistas, incluyendo al infectólogo argentino Hugo Pizzi, han subrayado que la simplicidad del esquema terapéutico, con apenas dos inyecciones anuales, cubre eficazmente la protección necesaria, marcando un antes y un después en la prevención.

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Posicionamiento de actores clave y desafíos de adherencia

La validación de este modelo preventivo cuenta con el respaldo de instituciones de primer nivel. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, afirmó que el lenacapavir representa una excelente opción preventiva con resultados excepcionales en poblaciones vulnerables. Por su parte, Carmen Pérez Casas, responsable de VIH en Unitaid, explicó que la eliminación de las dificultades asociadas al cumplimiento diario genera una nueva expectativa. La adherencia constante a los tratamientos orales ha sido históricamente el principal obstáculo, ya que la falta de toma diaria elimina la protección contra el virus.

Además del apoyo de Dr. Reddy's Laboratories y Unitaid, el lanzamiento cuenta con la validación técnica del Instituto Africano de Investigación Sanitaria Wits RHI y de la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI). Estos actores colaboran para asegurar que la infraestructura sanitaria de los países beneficiarios esté preparada para implementar este nuevo protocolo de vacunación preventiva.

Contexto epidemiológico y perspectivas futuras

La urgencia de esta innovación se entiende mejor a la luz de los datos epidemiológicos actuales. Según la OMS, aproximadamente 41 millones de personas viven actualmente con VIH en todo el mundo. La enfermedad sigue siendo letal, con 570.000 muertes registradas el año pasado relacionadas con complicaciones del virus. A pesar de los avances terapéuticos previos, en 2024 se registraron 1,3 millones de nuevas infecciones, lo que indica que las estrategias actuales no han sido suficientes para frenar la propagación.

La aprobación específica de la FDA otorgada a este genérico corresponde a una modalidad especial utilizada por Estados Unidos para facilitar el acceso internacional a medicamentos esenciales. Aunque la patente del producto original permanece vigente en territorio estadounidense, esta autorización regulatoria permite acelerar los procesos de aprobación en otras jurisdicciones. Los impulsores del proyecto, incluyendo a Dr. Reddy's Laboratories y Unitaid, consideran que ampliar el acceso a esta nueva generación de tratamientos preventivos podría modificar significativamente el panorama epidemiológico global en los próximos años.