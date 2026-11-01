Aprobación de Milei sube a 38,5% pero rechazo domina en encuestas de 2025

La aprobación presidencial llega a 38,5% según Zentrix, pero el rechazo supera la mitad. Temas económicos y empleo dominan la agenda pública argentina en 2025.

La aprobación del presidente Javier Milei alcanzó el 38,5 por ciento en octubre, marcando el nivel más alto registrado desde marzo, cuando el indicador también llegó a esa cifra. Este resultado proviene del Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por la consultora Zentrix. La recuperación se produce por tercer mes consecutivo, evidenciando una tendencia ascendente gradual en la imagen del mandatario.

Tendencia de aprobación presidencial

La evolución de los últimos meses muestra un crecimiento constante tras periodos más bajos. En julio, la aprobación era del 31,4 por ciento; en agosto subió al 32,2 por ciento. En septiembre llegó al 35,2 por ciento y en octubre alcanzó el 36,2 por ciento, aunque el dato final del MOP indica 38,5 por ciento como el registro más alto desde marzo. La distancia entre quienes respaldan al Gobierno y quienes lo rechazan se achicó, quedando en 19,3 puntos en octubre.

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No obstante, el rechazo sigue por encima de la mitad de la población, lo que limita la traducción electoral del apoyo actual. Milei está lejos de los niveles de respaldo conseguidos después de las elecciones legislativas de 2025, cuando la aprobación superó el 40 por ciento. La diferencia entre ambos indicadores deja un interrogante para el oficialismo sobre cómo convertir la opinión favorable en votos concretos.

Intención de voto y demografía

De cara a las elecciones de 2027, el 59,2 por ciento afirma que nunca votaría al presidente, mientras que otro 10,6 por ciento considera que podría hacerlo. La aprobación varía significativamente según la edad, el género y la clase social. Entre los menores de 40 años, la aprobación alcanza niveles más altos, pero la intención de voto no acompaña exactamente esos niveles.

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En ese grupo juvenil, el 39 por ciento tiene un potencial electoral favorable. Entre los adultos de 40 a 59 años, la aprobación cae al 28,4 por ciento. Entre los mayores de 60 años, se reduce al 22,8 por ciento, mientras que la desaprobación trepa al 66,4 por ciento. El género también marca diferencias, con una imagen positiva del 41,2 por ciento entre varones frente al 30,2 por ciento entre mujeres.

Preocupaciones económicas y empleo

Las preocupaciones económicas dominan la agenda pública cuando se preguntan los temas principales. El 48,2 por ciento identifica a la incertidumbre económica y el 44,6 por ciento señala al desempleo. La mayoría busca empleo formal y estable, reflejando la dificultad para proyectar el futuro. La corrupción, las deudas y las tarifas de servicios públicos también concentran respuestas.

La inflación aparece en el noveno lugar con el 16,7 por ciento de las menciones. Por debajo se ubican la educación, con el 15,6 por ciento, y la inseguridad, con el 15,3 por ciento. Este desplazamiento de la inflación indica un cambio en las demandas. La atención ya no está puesta exclusivamente en el aumento de precios, sino en la capacidad de cubrir gastos y mantener o conseguir empleo.