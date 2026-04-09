Aprevide Sanciona a Hinchas de Racing por Agresión y Establece Restricciones al Club

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) impone sanciones a cinco hinchas de Racing por agresión en el estadio y establece restricciones al club. La medida, derivada de un incidente en el partido contra Independiente Rivadavia, busca prevenir la violencia y garantizar la seguridad en los eventos deportivos.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte ( Aprevide ) ha tomado medidas enérgicas tras un incidente de violencia ocurrido durante un partido de fútbol. El pasado 26 de febrero, en el estadio Presidente Perón, se produjo una feroz agresión que involucró a cinco hinchas del club Racing . Este evento ocurrió durante el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura , donde Racing se enfrentó a Independiente Rivadavia.

La rápida respuesta de Aprevide, fundamentada en el sistema de monitoreo del estadio, ha llevado a la aplicación del derecho de admisión a los involucrados, una medida preventiva que busca garantizar la seguridad en los eventos deportivos. La situación ha generado una serie de consecuencias, no solo para los individuos directamente implicados, sino también para el club y sus seguidores. La acción de Aprevide refleja un compromiso firme con la erradicación de la violencia en el deporte y la protección de los aficionados.\El sistema de videovigilancia del estadio capturó el momento exacto de la agresión. Los individuos identificados, Leandro Emanuel Paredes, Horacio Raúl Gutiérrez, Román Fernando Aimin, Ariel Maneyro Damaso y Leandro Nahuel Sartori, fueron grabados mientras se trasladaban desde la zona popular hasta la platea C, donde atacaron a Walter Alagastino, quien presuntamente es un exjefe de la barra brava del club. La víctima, Walter Alagastino, presentó una denuncia formal, y la causa fue judicialmente clasificada como “lesiones leves y amenazas”. La investigación está en curso y es supervisada por la UFI N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. Esta intervención judicial es crucial para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. El proceso legal busca esclarecer los detalles del incidente y asegurar que los responsables sean debidamente castigados. La gravedad de las acciones perpetradas en el estadio ha impulsado una respuesta exhaustiva por parte de las autoridades competentes, demostrando la importancia de la seguridad y el orden en los eventos deportivos.\Además de la sanción individual a los agresores, el club Racing también ha sido penalizado. A partir de la fecha 15 del Torneo Apertura, los aficionados de Racing no podrán ingresar al estadio con instrumentos musicales, tirantes, telones, banderas, ni ningún otro elemento que requiera autorización previa. Esta restricción se aplicará tanto en los partidos que Racing juegue como local, como en aquellos en los que actúe como visitante, siempre y cuando se permita el acceso de público, o en canchas neutrales, tal como en los partidos de la Copa Argentina. La duración de esta medida será de tres partidos. Adicionalmente, Aprevide ha advertido a la institución sobre la importancia de responder a sus requerimientos. En caso de que el club no cumpla con lo solicitado, se aplicará una sanción adicional que podría incluir una reducción del 25 o 50% del aforo del estadio Presidente Perón en los próximos eventos. Esta serie de sanciones y advertencias evidencia la determinación de las autoridades por mantener el orden y prevenir futuros actos de violencia en los estadios





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