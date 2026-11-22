El tipo de cambio real cae a mínimos desde 2002. Analizamos el impacto en la industria argentina, las exportaciones récord y la estrategia del Gobierno de Javier Milei para mantener la estabilidad.

El tipo de cambio real en Argentina ha experimentado una apreciación significativa, ubicándose en niveles no vistos desde abril de 2025 y comparativamente bajo frente al promedio histórico y a la situación de noviembre de 2023. Este fenómeno ocurre en un contexto paradoxal de superávit comercial y exportaciones récord, mientras el Banco Central continúa acumulando reservas. La caída del valor del dólar frente al peso ha reactivado el debate sobre la competitividad industrial nacional y su exposición a la volatilidad regional.

Indicadores de Apreciación Cambiaria

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró una disminución de 80,71 a 80,14 puntos en una sola semana. Este nivel de 80,14 puntos se sitúa muy cerca de los valores más bajos observados desde el año 2002. Adicionalmente, la medición se encuentra aproximadamente un 2% por debajo del promedio histórico existente justo antes de la asunción del presidente Javier Milei, momento en el cual existía un amplio consenso sobre la existencia de un atraso cambiario.

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Impacto en Sectores Industriales y Competitividad

La apreciación del peso afecta directamente a las manufacturas industriales que compiten dentro del Mercosur, especialmente en el sector automotriz, frente a la moneda brasileña. El real brasileño cayó su valor en casi el 35% en los últimos 35 días, lo que ha fortalecido la ventaja cambiaria de Brasil. Un indicador informal, como la paridad de las hamburguesas según The Economist de julio de 2026, ubica el precio en Estados Unidos en US$ 6,22, frente a US$ 5,91 en Argentina, US$ 8,94 en Uruguay, US$ 8 en Colombia y US$ 7 en Costa Rica. Aunque Argentina sigue siendo más barata que EE. UU., la brecha se ha reducido considerablemente.

Estrategia Económica y Riesgos Futuros

A diferencia de los períodos de 2001 o 2017, la actual estrategia prioriza la reducción de la inflación en lugar de mantener un tipo de cambio artificialmente bajo respaldado por deuda. El financiamiento proviene de los dólares generados por los sectores de energía, minería y agroindustria. Esta estrategia es viable mientras se mantengan los volúmenes y precios internacionales, pero pierde sostenibilidad si Vaca Muerta o la minería se desaceleran o si las importaciones crecen más rápido que las exportaciones.

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Perspectivas de la Consultora MAP y Datos Recientes

Un informe de la consultora MAP advierte que una apreciación demasiado rápida puede profundizar las dificultades de los sectores que necesitan tiempo para adaptarse. Para junio de 2025, el dólar mayorista cotiza cerca de $1.550, con el Banco Central acumulando US$ 49.000 millones a mediados de noviembre. La inflación interanual se mantiene en un 33,1%, mientras que las expectativas del mercado para los próximos doce meses, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), son de 21,8%.

Posición Oficial y Balance Comercial

En medio de un récord histórico de exportaciones en octubre y una balanza comercial favorable, el presidente Javier Milei escribió en X de forma irónica para criticar a quienes argumentan que el tipo de cambio está atrasado. La pregunta central ya no es si el dólar está atrasado, sino cuánto tiempo puede sostenerse este nivel sin generar desequilibrios. La sostenibilidad depende de lograr un ritmo de desinflación que permita a la economía ganar competitividad mediante la productividad y la reducción de la carga impositiva, evitando así ciclos repetidos de devaluación e inflación.