Apple se asocia con Google para mejorar la inteligencia artificial de Siri

La próxima versión de Apple se basará en la tecnología de inteligencia artificial de Google, conocida como Gemini, para mejorar las funciones de Siri y agregar nuevas herramientas de edición de imágenes y nombrado automático de grupos de pestañas en el navegador web.

La próxima versión de Apple se basará en la tecnología de inteligencia artificial de Google , conocida como Gemini, para mejorar las funciones de Siri y agregar nuevas herramientas de edición de imágenes y nombrado automático de grupos de pestañas en el navegador web.

El nuevo modo Siri también incluirá funciones contextuales, como escanear etiquetas nutricionales de alimentos o agregar un contacto directamente desde la cámara. Se rumoreó que Apple lanzará estas mejoras en un plan de suscripción, pero finalmente se ofrecerán de forma gratuita.

Además, se espera que se agreguen videos creados por médicos y funciones para un seguimiento nutricional más completo en relación con iOS 26 y iOS 27. El evento WWDC 2026 se celebrará entre el 8 y 12 de junio en Cupertino, California





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Apple Google Inteligencia Artificial Siri WWDC 2026

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