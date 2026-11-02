Apple, Prime, Paramount y Netflix anuncian estrenos y renovaciones 2027

Apple TV+, Prime Video, Paramount+ y Netflix confirman nuevas series y temporadas para 2027. Detalles de Dustfall, Carrie, Mayor of Kingstown y Salario mínimo.

Las principales plataformas de streaming han desvelado sus próximos movimientos estratégicos para el año próximo. Apple TV+ ha adquirido los derechos de Dustfall, un thriller de seis episodios. Prime Video aseguró la continuación de Carrie. Paramount+ programó el final de Mayor of Kingstown para enero de 2027. Netflix estrenó una comedia sobre gestión empresarial.

Apple TV+ estrena Dustfall en 2027

Apple TV+ se aseguró los derechos de Dustfall. Se trata de un thriller de seis episodios. La serie está protagonizada por Anna Torv. Ella es conocida por su papel en Mindhunter. La trama sigue a la detective Tig Pollard. Ella investiga un caso de agresión sexual. Este caso se torna aún más oscuro. Lo hace tras el hallazgo de un sospechoso muerto. Los fantasmas de su propio pasado comienzan a acecharla. La obra se presenta como un noir tropical. Tiene una atmósfera opresiva y una tonada australiana. Llegará a la pantalla en 2027.

Also read Martín Llaryora ajusta el presupuesto de 2027 con foco en reducciones tributarias

Prime Video confirma la renovación de Carrie

Prime Video confirmó la continuación de Carrie. La producción fue concebida por Mike Flanagan. La serie alcanzó el primer puesto en la plataforma. Esto ocurrió en más de cien países. Es una relectura contemporánea de la historia clásica. Trata sobre una joven con poderes telequinéticos. Ella queda atrapada entre el fanatismo religioso de su madre. También sufre el acoso escolar severo. La historia añade una vuelta de tuerca posterior al baile de graduación. Stephen King expresó su entusiasmo públicamente. Dijo que no podía esperar a que el público vea lo que el camino le depara a Carrie White. Añadió que tanto a Mike Flanagan como a él les emociona mucho lo que viene. Considera que sin duda será apasionante.

Advertisement

Paramount+ finaliza Mayor of Kingstown en 2027

Paramount+ fijó el estreno de la quinta y última temporada. Esto está programado para enero de 2027. Serán ocho episodios finales. Estos definirán el destino de la ciudad. La ciudad está estructurada en torno al sistema penitenciario. También gira en torno a Mike McLusky. Él es interpretado por Jeremy Renner. El personaje manejaba los hilos del lugar. Esto ocurrió antes del colapso generalizado. La mafia rusa se enfrentará a todos los presentes. El FBI y los reclusos también estarán involucrados. El propio protagonista se enfrentará dentro y fuera de las rejas.

Netflix estrena comedia Salario mínimo

Netflix presenta Salario mínimo. Es una serie centrada en Grace Reiter. Ella es el personaje principal de la trama. Grace es la gerente de la pizzería Slice Club. Es la única sucursal de la franquicia. Esta sucursal registra déficit operacional actualmente. En consecuencia, es la máxima responsable. Debe salvar el negocio o quedar en la calle. Esto afecta al resto del personal integrado. Están integrados por empleados que perciben lo del título. Hacen todo lo posible por justificar su despido. Netflix acaba de estrenar esta comedia. La comparan con The Office. La acción transcurre entre hornos y muzzarella chirriante.