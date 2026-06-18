Apple iPhone Ultra: Rumores y filtraciones sobre el iPhone ms grande y avanzado de la empresa

En la previa de la presentacin de los nuevos iPhone, se han filtrado y especulado sobre las caractersticas y precios del iPhone Ultra, el modelo ms grande y avanzado de la empresa. Se espera que el iPhone Ultra tenga un marco de titanio, dos cmaras principales y un procesador A20.

crece sin freno, de cara a la presentacin que se concretara en septiembre. En la previa, las filtraciones, rumores y especulaciones se acumulan. Esta semana, tenemos una que, por primera vez, nos muestra el dispositivo en un video con numerosos detalles y sus posibles caractersticas.

En casi 10 minutos, el clip que public el filtrador Jon Prosser, del canal Front Page Tech, nos muestra como lucir el iPhone Ultra con un diseo similar al de los Galaxy Z Fold de Samsung. Esto se replica en el informe de Prosser, donde vemos al iPhone Ultra con una instancia en la que adopta un tamao similar al de una tablet.

Los informes indican que esta opcin ser exclusiva del plegable y que, en tanto, marcar una ventaja para este modelo en comparacin con sus compaeros de catlogo. Hasta ahora, el iPhone ms flaquo tiene 5,6 milmetros. En este caso, hay que tener en cuenta que cuando el Fold este en el bolsillo estar plegado y que en esa posicin, naturalmente, ser ms grueso.

Por ejemplo, que se ofrezca en dos opciones de colores, negro y blanco; que tendr un marco de titanio que le permitir que tenga dos cmaras principales (sin teleobjetivo); y que en la ficha tcnica se destaquen su procesador A20 y 12GB de RAM. De acuerdo al filtrador, la empresa de Cupertino vender el smartphone con un precio competitivo. Esta informacin se corroborara o corregira cuando en septiembre Apple celebre su evento de presentacin de los nuevos iPhone.

Se espera que en la ocasin muestre la presentacin de John Ternus, el ingeniero que asumira como CEO luego de la salida de Tim Cook





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