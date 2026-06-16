Apoyo unánime a Balerdi tras su lesión y baja de la Copa del Mundo

La selección argentina, liderada por Lionel Scaloni, mostró su solidaridad con el defensor Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro que lo marginó del Mundial. Compañeros, cuerpo técnico y la AFA le enviaron mensajes de aliento en un momento difícil.

Tras confirmarse la baja del defensor Leonardo Balerdi por una lesión muscular, jugadores y cuerpo técnico de la selección argentina le enviaron una muestra pública de apoyo en la antesala del estreno de la Copa del Mundo.

Balerdi debió abandonar la concentración luego de sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha que le impedirá participar de la competencia. A través de las redes sociales oficiales de la Albiceleste, los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico compartieron una fotografía grupal sosteniendo un cartel con un mensaje destinado al defensor. La frase elegida fue clara y directa: 'Fuerza Leo, te esperamos'.

La imagen, acompañada por una fotografía del jugador, reflejó el fuerte vínculo que existe dentro del grupo y el impacto que generó la noticia de su lesión. El gesto se produjo después del último entrenamiento realizado por el seleccionado antes de la presentación oficial en el torneo.

En un momento de máxima concentración y expectativa por el estreno, los integrantes de la delegación hicieron una pausa para enviarle su respaldo a un compañero que venía trabajando con el objetivo de formar parte de la gran cita futbolística





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