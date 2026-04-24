Apertura: Definidos los posibles cruces de octavos con Boca clasificado y el clásico cordobés a la vista

Con la clasificación de Boca asegurada y el clásico entre Talleres y Belgrano como punto destacado, se delinean los posibles enfrentamientos de octavos de final del torneo Apertura. La lucha por los playoffs se intensifica en la fecha 16, con equipos buscando asegurar su lugar en el Top 8 de cada zona.

El torneo Apertura se encuentra en un punto crucial de su desarrollo, con la clasificación de Boca asegurada y el emocionante clásico cordobés como telón de fondo.

La fecha 16 marca el inicio de una etapa decisiva donde los equipos se dividen en dos grupos: aquellos que buscan consolidar su lugar en los playoffs y los que necesitan un esfuerzo final para ingresar al Top 8 de cada zona. La tabla de posiciones se aprieta cada vez más, y cada punto se convierte en un paso hacia la clasificación.

La tensión es palpable, y cada encuentro adquiere una importancia vital en la lucha por avanzar en el campeonato. En la Zona A, Boca lidera con autoridad y ya tiene su lugar asegurado en los octavos de final.

Sin embargo, la competencia por los puestos restantes es feroz. San Lorenzo, actualmente en novena posición con 19 puntos, se encuentra al borde de la clasificación, pero su diferencia de gol desfavorable lo mantiene en alerta. Aún tiene dos fechas por jugar y la oportunidad de revertir la situación. La lucha por evitar quedar fuera de los playoffs es intensa, con varios equipos disputando cada punto con determinación.

La paridad en la zona hace que cada resultado pueda significar un cambio significativo en la tabla de posiciones. La estrategia y la capacidad de aprovechar las oportunidades serán clave para los equipos que buscan asegurar su lugar en la siguiente fase. La Zona B presenta una sorpresa: Independiente Rivadavia ha tenido un inicio de año excepcional y se ha asegurado su lugar en los playoffs. River, otro de los equipos punteros, también ha logrado clasificar.

La Lepra mendocina ha demostrado un juego sólido y efectivo, sorprendiendo a muchos con su desempeño. La competencia en esta zona es igualmente reñida, con varios equipos peleando por los puestos restantes.

La Liga Profesional ha establecido una escala clara para desempatar en caso de igualdad de puntos: primero se considera la diferencia de gol, luego la cantidad de goles a favor, y en caso de persistir el empate, se realiza una tabla entre los equipos involucrados considerando los puntos, la diferencia de gol y los goles a favor en los partidos entre ellos. Si aún así no se resuelve, se toma en cuenta la mejor ubicación en la Tabla General de Fair Play 2026.

Finalmente, si la igualdad persiste, se realizará un sorteo en el Comité Ejecutivo de la LPF. Es importante recordar que faltan tres fechas completas, incluyendo la 14, 15 y 16, además de la fecha aplazada (9) debido al paro.

Considerando este escenario, los posibles cruces de octavos de final del Apertura serían los siguientes: Independiente Rivadavia (1° Zona B) vs. San Lorenzo (8° Zona A), Vélez (3° Zona A) vs. Huracán (6° Zona B), Talleres (4° Zona A) vs. Belgrano (5° Zona B). El torneo Apertura se define a través de playoffs a partido único en octavos, cuartos y semifinales, con ventaja de localía para el mejor clasificado en la fase de zonas.

La final se disputará en cancha neutral. El partido entre los ganadores de Independiente Rivadavia vs. San Lorenzo y Talleres vs. Belgrano se jugará en sede a definir por la AFA / Liga Profesional. En caso de empate en los 90 minutos, se jugará tiempo suplementario (dos tiempos de 15’) y, de persistir la igualdad, se definirá por penales, según el reglamento vigente para la temporada 2026. La emoción y la incertidumbre están garantizadas en esta etapa final del torneo





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Apertura Boca Playoffs Octavos De Final Talleres Belgrano Independiente Rivadavia River Liga Profesional Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Con Herrera y Paletta, quedaron designados los árbitros para la fecha 16 del Torneo Apertura 2026Pese a los reclamos de River por la jugada final ante Boca, el organismo confirmó nuevas designaciones para ambos árbitros en la próxima fecha.

Read more »

Quilmes Rock anunció su regreso para abril de 2027: cómo comprar entradasArranca la preventa con precios definidos, pero sin line-up confirmado.

Read more »

Boca y Defensa y Justicia se enfrentan en la fecha 16 del Torneo AperturaBoca Juniors visitará a Defensa y Justicia este jueves en Florencio Varela, con una formación alternativa pensando en el partido de Copa Libertadores contra Cruzeiro. Defensa y Justicia busca revertir su racha negativa para clasificar a los playoffs.

Read more »

La formación de Boca vs. Defensa y Justicia, por el AperturaTras ganar el Superclásico en El Monumental y a sabiendas de la alta cantidad de partidos que jugó y jugará el Xeneize en abril, Claudio Úbeda aprovechará para rotar a casi todo el equipo, manteniendo solo un nombre del once titular.

Read more »

Boca busca asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura ante Defensa y JusticiaEl Xeneize, con equipo alternativo, busca sellar el pase a los playoffs en Florencio Varela, donde habrá público de ambos lados.

Read more »

Defensa y Justicia vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TVEl Xeneize visita al Halcón con la chance de asegurar su lugar en los playoffs, en un duelo que también puede definir el liderazgo de la zona.

Read more »