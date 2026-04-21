Apartan al juez Argibay en la causa por presunta asociación ilícita contra las autoridades de la AFA

La Cámara Federal de Tucumán removió al juez Sebastián Argibay tras detectarse vínculos comerciales entre su hija y el entorno de los directivos de la AFA investigados. La fiscalía apelará el cierre de la causa que involucra a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La estructura judicial en Argentina atraviesa momentos de alta tensión tras la reciente resolución de la Cámara Federal de Tucumán, la cual ha decidido apartar al juez federal Sebastián Argibay del caso que investiga presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de dinero vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ). La decisión del tribunal de alzada llega en un contexto sumamente controvertido, dado que el magistrado había intentado cerrar la causa y declararse incompetente apenas horas antes de ser removido de sus funciones en este expediente.

El conflicto central que motivó la recusación, presentada por el fiscal federal Pedro Simón, radica en una posible incompatibilidad ética y legal: se comprobó que la hija del juez Argibay concretó una operación inmobiliaria con el hermano de Pablo Toviggino, quien funge como tesorero de la entidad futbolística y figura como uno de los principales imputados en la causa. A pesar de los intentos del magistrado por desestimar estos vínculos alegando que los negocios personales de sus familiares no debían influir en su imparcialidad judicial, la Cámara Federal de Tucumán consideró que existían elementos suficientes para cuestionar su objetividad.

Previamente a ser apartado, el juez Argibay había desplegado una actividad jurídica vertiginosa. A su regreso de un período de vacaciones, redactó y firmó una resolución de 39 páginas mediante la cual desestimó la denuncia inicial, argumentando que el requerimiento fiscal carecía de la precisión técnica necesaria sobre los hechos imputados. Asimismo, el magistrado había resuelto declinar la competencia de su juzgado en Santiago del Estero para enviar las actuaciones a los tribunales de Campana, bajo la premisa de que los hechos investigados habrían ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Esta maniobra fue vista por diversos sectores del Ministerio Público como un intento de diluir la investigación, calificándola como una construcción genérica sin base fáctica concreta. Sin embargo, la celeridad del juez para intentar clausurar el caso solo sirvió para aumentar las sospechas sobre sus intenciones y terminó por acelerar la intervención de la instancia superior, que finalmente anuló sus decisiones respecto a la tramitación de este expediente.

La investigación liderada por el fiscal Pedro Simón es de una envergadura significativa, involucrando a un total de 26 personas, entre las que destacan el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que existe un entramado complejo de delitos que se gesta desde el año 2018. Según los documentos judiciales, el esquema operativo se basaría en tres pilares: defraudaciones directas contra la AFA, una sistemática evasión impositiva mediante la emisión de facturas presuntamente apócrifas para engañar al organismo recaudador nacional, y maniobras cambiarias ilícitas en mercados informales. El fiscal detalla que el dinero obtenido a través de estas actividades ilícitas era luego insertado en el sistema financiero formal a través de una red de sociedades y testaferros. Entre los bienes detectados como parte de este flujo financiero se incluyen una mansión en Pilar, una bodega en la provincia de Mendoza y centros de estética de lujo. La estrategia de los imputados, según el dictamen fiscal, consistía en una estratificación constante de los fondos mediante facturas entre empresas del mismo grupo para ocultar el origen de los recursos.

Con el apartamiento de Argibay, se abre ahora un nuevo capítulo en este proceso judicial, donde la fiscalía buscará ratificar sus medidas de prueba y profundizar en la trazabilidad del dinero. Se espera que la decisión de la Cámara de apartar al juez sea el punto de inflexión para que la causa avance hacia las indagatorias solicitadas por la fiscalía, sorteando así los obstáculos procesales que intentaron detener la investigación de manera prematura. La sociedad argentina observa con atención cómo se desarrolla este proceso, dado que la transparencia en la gestión de la entidad madre del fútbol nacional es un tema de constante debate público y escrutinio mediático.





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