Anuel AA defiende a Emilia Mernes de acusaciones de machismo musical

El artista puertorriqueño Anuel AA desmiente rumores sobre un conflicto con Emilia Mernes. El rapero brindó apoyo público a la cantante argentina frente a la controversia por su nuevo videoclip.

El cantante puertorriqueño Anuel AA se vio obligado a salir al paso de rumores infundados para aclarar que nunca respondió directamente a la artista argentina Emilia Mernes. La confusión surgió cuando un usuario de redes sociales sugirió que las publicaciones del músico sobre su viaje en avión privado constituían una reacción al comentario de la cantante sobre el machismo en la industria. A pesar de las insinuaciones de confrontación, Anuel eligió una ruta diametralmente opuesta al conflicto, dedicando un mensaje de solidaridad y apoyo incondicional a la interprete. Este gesto público buscó disipar cualquier malentendido sobre su postura respecto a las recientes críticas de Mernes hacia las desigualdades de género en el ámbito del reguetón.

Crisis de imagen y confusión viral

El origen de la polvareda se remonta a una publicación compartida por la cuenta Eleven Flow, la cual vinculaba los comentarios de Anuel con las denuncias de la artista. En su post, el usuario plantaba la hipótesis de que la frase del puertorriqueño sobre que solo los multimillonarios estaban a su altura en un avión privado era una respuesta indirecta a los cuestionamientos recibidos por Mernes. Esta interpretación rápida y superficial en las plataformas sociales generó expectativas de un enfrentamiento directo entre ambos artistas. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta, ya que el músico decidió utilizar su espacio de comentarios para aclarar la situación desde la raíz. Su intervención inmediata fue crucial para detener la narrativa de odio y malentendidos que comenzaba a extenderse entre sus respectivos seguidores.

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Defensa pública ante la doble vara

Anuel AA utilizó su perfil para desmentir directamente la idea de que su mensaje estuviera dirigido a atacar o señalar a la cantante argentina. En sus propias palabras, exclamó: "¡Dejen a Emilia quieta! ¿Cómo van a pensar que lo que yo dije es para ella?". Este deslinde de responsabilidades fue claro y contundente, estableciendo que sus declaraciones sobre su entorno financiero y social no tenían ninguna intención ofensiva hacia terceros. Posteriormente, el artista añadió un mensaje de aliento, instando a la artista a mantener su confianza: "¡Brilla, reina, y olvídate de lo que digan!". Reconoció la naturaleza inevitable de la crítica en la vida pública, afirmando que, sin importar cómo se hagan las cosas, siempre habrá quienes hablen, por lo que lo esencial es no permitir que el ruido externo afecte la integridad del artista.

Contexto de Bodypainting y críticas previas

La situación cobra mayor relevancia al contextualizarla con las declaraciones recientes de Emilia Mernes sobre las desigualdades de trato en la música. La artista argentina inició esta controversia tras el lanzamiento de su tema "Bodypainting", cuyo videoclip presenta una fuerte carga sexual que generó numerosos cuestionamientos en las redes sociales. Ante esta ola de críticas, Mernes participó en una entrevista en Luzu TV donde expuso su frustración por lo que describió como una "doble vara muy cruel" dentro de la industria. Sostuvo que ella fue duramente criticada por su producción, mientras que los hombres disfrutan de un permiso total para realizar obras similares sin consecuencias. Esta comparación directa fue el detonante que llevó a muchos a buscar una respuesta por parte de los principales exponentes masculinos del género.

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La referencia al éxito misógino en rankings

Emilia Mernes no dejó lugar a dudas al señalar un ejemplo específico de lo que considera injusticia estructural en los rankings musicales. Durante su aparición en Luzu TV, recordó que una canción de un varón permaneció en el número uno de las listas durante meses, a pesar de tener un título que ella calificó como bastante misógino. Como referencia implícita y explícita, utilizó el hit "La más bonita del mundo" de Anuel AA, canción que ha sido objeto de críticas por su letra tradicionalista y que dominó las listas de éxitos por un periodo prolongado. La artista declaró: "Me mataron con 'Bodypainting'. Por meses estuvo número uno una canción de un varón que tiene un título que es bastante misógino". Esta alusión directa a Anuel AA fue la que confundió a los usuarios y provocó la reacción del propio artista, quien se vio obligado a aclarar que su éxito no era una ofensa personal hacia ella.

Solidaridad y bendición final

Más allá de las comparaciones técnicas sobre el éxito de las canciones, el momento cumbre de la interacción llegó cuando Anuel AA reconoció la hipocresía generalizada. Expresó una crítica feroz al sistema al decir: "Yo digo cuánta cabronería se me ocurre y me lo aplauden". Esta línea demostró una conciencia aguda sobre las licencias que se otorgan a los hombres en la industria versus las restricciones aplicadas a las mujeres. Al final, el mensaje de Anuel se cerró con un tono de respeto y cariño, despidiéndose con las palabras: "¡Que Dios te bendiga, reina!". Este cierre no solo selló la aclaración de que no existía conflicto, sino que estableció un precedente de camaradería entre artistas de diferente género frente a las críticas externas. La intervención de Anuel refuerza la narrativa de que el apoyo mutuo puede existir incluso en medio de debates intensos sobre igualdad y representación.