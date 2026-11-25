Antonio, joven talento de River Plate y la CAI, dejó el fútbol profesional a los 27 años para lanzarse como músico con su banda Francia 98 y su álbum Buenas Decisiones.

Antonio, un reconocido exfutbolista que formó parte de la cantera del Club Atlético River Plate y de las divisiones juveniles de la CAI de Comodoro Rivadavia, ha concretado su transición definitiva hacia el mundo artístico. Este jugador, quien mostró un talento excepcional en las categorías inferiores y logró ascender al fútbol profesional, decidió abandonar las canchas a la temprana edad de 27 años para enfocarse por completo en su carrera como músico.

Carrera futbolística en River Plate y CAI

La trayectoria deportiva de Antonio comenzó a destacar tempranamente dentro de las divisiones juveniles de la CAI en Comodoro Rivadavia, donde rápidamente captó la atención del fútbol argentino gracias a su habilidad técnica y condiciones físicas sobre el césped. Estas actuaciones brillantes le permitieron conseguir el ansiado salto a la Primera División, consolidándose como una de las promesas más prometedoras de su generación durante ese periodo formativo.

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Su paso por las inferiores del Club Atlético River Plate, conocido localmente como El Millonario, marcó un hito fundamental en su desarrollo como atleta de alto rendimiento. La experiencia en uno de los clubes más importantes del país le brindó la plataforma necesaria para competir en ligas de mayor nivel, incluyendo incursiones en el fútbol italiano, donde pudo demostrar su versatilidad y profesionalismo en escenarios internacionales exigentes.

Retiro a los 27 años para la música

En un giro inesperado del destino deportivo, Antonio decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional en 2016, dejando atrás las lesiones y la presión competitiva para perseguir su verdadera vocación. A pesar de tener un futuro profesional asegurado en el deporte, eligió apostar por su otra gran pasión: la música, buscando un nuevo sentido a su vida lejos de los estadios y la hinchada.

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Esta decisión de cambiar las botines por instrumentos musicales no fue un proceso solitario, ya que contó con el apoyo fundamental de su círculo familiar más cercano. Junto a su hermano y su primo, Antonio formó la banda Francia 98, un proyecto musical que nació de la afinidad artística entre los tres y que ha ido creciendo y consolidándose con el paso del tiempo.

Lanzamiento del álbum Buenas Decisiones

El esfuerzo conjunto del trío musical culminó en 2024 con el lanzamiento oficial de su primer álbum de estudio titulado Buenas Decisiones, marcando oficialmente su entrada como artistas profesionales en la industria musical. Este lanzamiento representa mucho más que un sencillo debut, sino la materialización de una nueva etapa vital que Antonio ha emprendido con determinación y dedicación tras su retiro del deporte.

La presentación del disco permitió a Antonio conectar con una nueva audiencia, alejándose de la notoriedad deportiva para construir una identidad artística propia en el ámbito cultural. El título del álbum refleja la filosofía que ha guiado sus pasos durante los últimos años, donde cada elección, desde el deporte hasta la música, ha sido tomada con responsabilidad y pasión.

Impacto cultural y proyección futura

La historia de Antonio se suma a la narrativa de jóvenes talentos que, pese a tener carreras deportivas prometedoras, deciden tomar caminos inesperados que desafían las expectativas sociales y familiares. Su ejemplo sirve como inspiración para aquellos que buscan reinventarse profesionalmente cuando sus pasiones genuinas apuntan en direcciones distintas a las predeterminadas por el éxito temprano.

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La banda Francia 98 continúa expandiendo su alcance, utilizando la notoriedad adquirida durante la etapa futbolística de Antonio para dar a conocer su propuesta musical en circuitos alternativos y principales. La comunidad de aficionados al fútbol y a la música ahora sigue de cerca esta dualidad profesional, observando cómo el exjugante del Millonario y la CAI transforma su legado en arte sonoro con el proyecto Buenas Decisiones.