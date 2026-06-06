Antonella Petro, hija del presidente de Colombia, publica video tras controversia con James Rodríguez

La hija del presidente Gustavo Petro, Antonella, de 17 años, publicó un video en redes sociales para aclarar su encuentro con James Rodríguez durante la ceremonia de despedida de la selección colombiana rumbo al Mundial 2026. La joven, reconocida fan del futbolista, negó que hubiera un desaire y pidió unidad alrededor del equipo nacional. Las imágenes del acto generaron controversia y críticas a los jugadores, en un contexto de polarización política previo a las elecciones presidenciales. La Federación Colombiana de Fútbol defendió al seleccionado y llamó a respetar a los deportistas.

La joven de 17 años publicó un video en redes sociales en el que relató cómo vivió su encuentro con el capitán de la selección colombiana durante el acto de despedida rumbo al Mundial 2026 .

Hija menor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó este viernes un video en sus redes sociales para referirse a su experiencia. La joven compartió un mensaje en el que habló de su admiración por el capitán del seleccionado y su pasión por el fútbol.

"Me presento: soy Antonella. Tengo 17 años. Fan número uno de la selección colombiana. Soy jugadora de fútbol.

Este deporte es mi vida. Soy aficionada de Millonarios. Me encanta ir al estadio", expresó al comienzo del video. Luego recordó que sigue la carrera de James Rodríguez desde hace años y que fue la figura que la acercó al fútbol.

"El primer gol que celebré en toda mi vida fue el de James en el Mundial 2014 y uno de mis mejores recuerdos fue cuando lo conocí. Te escribía cartas todos los días. James, tenemos algo en común. Soy zurda como tú", afirmó.

En ese contexto, explicó por qué esperaba poder tomarse una fotografía con el futbolista durante el acto oficial.

"Eres mi referente. Por ti empecé a jugar fútbol", señaló. La hija del mandatario también hizo referencia a las interpretaciones que surgieron en redes sociales tras la difusión de imágenes del encuentro.

"Cuando me diste la mano, por dentro sí colapsé un poco. ¿Por qué iba a estar triste viendo a la selección? Mi felicidad era máxima", sostuvo. En el tramo final del mensaje, pidió dejar de lado las discusiones generadas alrededor del episodio y llamó a respaldar al seleccionado colombiano en la próxima Copa del Mundo.

"A toda Colombia le digo: a nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país", expresó. La controversia comenzó después de la ceremonia de entrega de la bandera nacional a la delegación que representará a Colombia en el Mundial 2026, torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El acto fue encabezado por Gustavo Petro en un aeropuerto de Bogotá antes de la partida del plantel hacia Estados Unidos. Las imágenes del encuentro se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron que varios futbolistas se mostraron poco efusivos con el presidente. Entre los episodios más comentados estuvo el rechazo de James Rodríguez a una solicitud de Antonella Petro para tomarse una foto.

Las críticas contra los jugadores se produjeron además en un contexto de fuerte polarización política en Colombia, a pocas semanas del balotaje presidencial del 21 de junio, que enfrentará al senador Iván Cepeda, aliado de Petro, con el candidato Abelardo de la Espriella. Ante la repercusión que tomó el episodio, la Federación Colombiana de Fútbol difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por los cuestionamientos dirigidos a los integrantes del seleccionado.

"La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno", señaló la entidad. También recordó que la entrega de la bandera nacional forma parte de una tradición institucional que históricamente acompaña a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales y sostuvo que se trata de un acto protocolario realizado en el marco del respeto a los símbolos patrios y a las instituciones del Estado.

La Federación subrayó que la selección representa a Colombia "en toda su diversidad y pluralidad" y llamó a mantener un clima de respeto y unidad en torno al equipo nacional. Tras la ceremonia, el plantel colombiano viajó a Estados Unidos para disputar un amistoso frente a Jordania, el último compromiso de preparación antes de su debut mundialista, previsto para el 17 de junio ante Uzbekistán





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