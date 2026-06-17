Antonela Roccuzzo y sus hijos apoyan a Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026

La esposa e hijos de Lionel Messi estuvieron presentes en el estadio para alentar a la Albiceleste en su primer partido del Mundial 2026 contra Argelia. Antonela compartió emotivas imágenes y palabras sobre la actuación de su esposo.

La esposa del capitán de la Albiceleste, Antonela Roccuzzo , asistió al partido inaugural de la Selección Argentina contra Argelia en el Mundial 2026 junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

La familia ocupó un palco en el estadio de los Kansas City Chiefs en Missouri, Estados Unidos, para支持ar a Lionel Messi, quien una vez más brilló en el campo. Antonela compartió en sus redes sociales tres fotografías junto a sus hijos desde el estadio, expresando su orgullo y emoción por la actuación de su esposo.

En sus publicaciones, ella destacó que extrañarán a Messi el día que ya no juegue más, reflejando el profundo cariño y admiración que siente hacia él. Esta presencia familiar se ha convertido en una constante en los partidos importantes de la selección, reforzando el papel de Messi no solo como capitán y estrella del fútbol, sino también como padre de familia comprometido.

La segunda Copa del Mundo consecutiva en la que toda la familia asiste marca un hito, ya que el menor, Ciro, nacido en marzo de 2018, vivió su primer Mundial en Qatar 2022 junto a sus hermanos y madre. Ahora, en el Mundial 2026, repiten la experiencia, mostrando la unidad y el apoyo incondicional que rodea al capitán argentino.

La noche en el estadio estuvo cargada de emoción, con la afición coreando el nombre de Messi y celebrando cada una de sus jugadas magistrales. La victoria ante Argelia no solo fue un debut prometedor en el torneo, sino también un tributo al legado que Messi está construyendo tanto dentro como fuera del campo.

Su desempeño técnico, su liderazgo y su entrega fueron elogiados por compañeros, rivales y comentaristas, consolidando su地位 como uno de los más grandes de la historia del fútbol. La presencia de su familia en el palco añadió un toque personal y emotivo a la jornada, recordando que detrás del icono deportivo hay un hombre profundamente ligado a sus seres queridos.

Antonela, fiel compañera desde hace años, ha sido Testigo de su trayectoria y comparte con millones de seguidores en redes sociales los momentos clave de su carrera. Este apoyo familiar se ha vuelto un símbolo de la humildad y la cercanía que caracterizan a Messi, a pesar de su estatus global.

El partido contra Argelia, disputado en un estadio adaptado para la ocasión, reunió a una multitud diversa, incluyendo a numerosos argentinos residentes en Estados Unidos, que hicieron sentir la fuerza de la albiceleste. La victoria inicial no solo asegura un buen comienzo en la fase de grupos, sino que también inyecta confianza al equipo para los próximos encuentros.

Scaloni, el entrenador, y el cuerpo técnico observaron con satisfacción cómo Messi se movía con libertad y creatividad, marcando la diferencia con su visión y precisión. Las palabras de Antonela tras el partido resonaron en los medios, subrayando el impacto emocional que tiene el fútbol en la vida de la familia Messi.

Cada gol, cada pase, cada regate, son celebrados no solo por los aficionados en el estadio, sino también en hogares de todo el mundo, donde la figura de Messi es sinónimo de dedicación y excelencia. La cobertura mediática del evento se centró tanto en el aspecto deportivo como en el familiar, destacando la normalidad con la que la familia Messi vive la fama.

Los hijos Thiago, Mateo y Ciro han crecido rodeados de fútbol, pero también de una vida relativamente privada, algo que sus padres han sabido equilibrar con cuidado. En este Mundial 2026, la expectación por ver a Messi en acción es immense, y su familia continúa siendo su mayor apoyo. La historia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo,或不只是 una historia de amor, sino también de compañerismo y mutuo respeto, que se refleja en cada aparición pública.

El fútbol, para Messi, es más que un deporte; es una forma de vida que comparte con quienes más ama. Así, el estreno en el Mundial 2026 quedará en la memoria no solo por el resultado, sino por la imagen de una familia unida, orgullosa y emocionada, vibrando con cada toque del balón de su ídolo.

La presencia de los tres hijos, especialmente de Ciro, quien ya tiene ocho años y comprende la magnitud de estos eventos, añade una capa de ternura y continuity a la narrativa familiar. Mientras el equipo argentino avanza en la competencia, la sombra de Messi seguirá beingGuided por el aliento constante de su esposa e hijos, quienes, desde los palcos o a través de redes sociales, son partícipes de su legado.

Este Mundial podría ser otro capítulo glorioso en la carrera de Messi, y sin duda, su familia estará allí para vivirlo junto a él, como lo han hecho desde el principio. En resumen, el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 fue una noche de fútbol, emoción y familia, con Messi una vez más en el centro de la atención, pero sin olvidar sus raíces y surol como esposo y padre.

La actuación del capitán fue tan magistral que dejó sin palabras al entrenador Scaloni, quien reconoce que el día que Messi deje el equipo será un vacío difícil de llenar. Antonela, con su mensaje público, capturó ese sentimiento de admiración y nostalgia anticipada, compartiéndolo con el mundo entero. La historia continúa, y con ella, la presencia constante de una familia que es pilar fundamental en la vida del astro argentino





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