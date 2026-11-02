Antonela Roccuzzo celebra el decimocuarto cumpleaños de Thiago con mensajes emotivos y recuerdos ineditos

La esposa de Lionel Messi honra a su hijo mayor en su día especial con una compilación fotográfica que narra su crecimiento, destacando su pasión por el mate y el fútbol, mientras expresa su profundo orgullo maternal a través de redes sociales.

Antonela Roccuzzo ha optado nuevamente por las plataformas digitales como el escenario principal para rendir un homenaje especial a su hijo mayor, Thiago Messi, en ocasión de celebrar su decimocuarto cumpleaños.

La reconocida pareja del futbolista argentino Lionel Messi ha compartido a través de sus canales de redes sociales una cuidada selección de fotografías y un mensaje escrito que ha desbordado de ternura y emoción a miles de seguidores y fanáticos que siguen de cerca la vida de esta destacada familia. En la publicación destacada, Antonela ha presentado una galería de imágenes inéditas y seleccionadas con esmero, las cuales retratan la evolución física y personal de Thiago desde los primeros años de su infancia hasta su apariencia actual, ofreciendo a los fans una visión íntima y preciosa del tiempo transcurrido.

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El texto acompañado de estas fotografías revela un profundo sentimiento materno. Antonela ha escrito en la publicación: