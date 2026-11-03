Antiguo Concejo de Córdoba será Obra Papa Francisco en 2027

El exedificio legislativo cordobés en Pasaje Comercio 447 se transformará en un centro integral para 200 personas sin techo. La inauguración está prevista para marzo de 2027.

El exedificio que funcionó como sede del Concejo Deliberante de Córdoba en Pasaje Comercio 447 experimentará una transformación profunda para convertirse en un centro de asistencia social. La Obra Papa Francisco ocupará este espacio histórico para brindar alojamiento y apoyo integral a personas en situación de calle, con una inauguración programada para marzo de 2027. Este cambio de uso marca el fin de casi dos décadas de actividad legislativa en esa galería comercial.

Nuevo propósito del exedificio legislativo

La transformación del edificio ubicado en Pasaje Comercio 447 está diseñada específicamente para atender a 200 personas en situación de calle. La iniciativa, conocida como Obra Papa Francisco, no solo proporcionará lugares de descanso nocturno, sino que también integrará servicios de abordaje de adicciones y programas de capacitación laboral. Esta combinación de objetivos busca ofrecer una salida integral a la problemática de la falta de vivienda en la ciudad, yendo más allá de la simple contención de emergencia.

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Historia legislativa del galpón comercial

El Poder Legislativo capitalino operó en este galpón durante casi veinte años, un periodo que abarcó desde el año 2005 hasta el 2024. Antes de asumir el rol institucional, la estructura fue conocida por albergar un depósito de repuestos, reflejando el comercio dinámico de la zona. La larga trayectoria del Concejo Deliberante en esta ubicación específica dejó una huella significativa en la infraestructura del edificio, que ahora espera una nueva función social y comunitaria tras su liberación oficial en 2024.

Mudanza a sede propia en Costanera

La disponibilidad de este inmueble para nuevos propósitos sociales fue consecuencia directa de la mudanza del Concejo Deliberante a su sede propia. Esta nueva ubicación institucional se encuentra sobre la avenida Costanera, lo que permitió que el antiguo galpón quedara libre de uso legislativo. La salida del Poder Legislativo de esa galería generó el espacio necesario para iniciar las tareas de refuncionalización, un proceso que ya ha comenzado este año y que prepara al edificio para su próxima vida útil.

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Proceso de obras y cronograma oficial

Las tareas de transformación y adaptación del edificio en Pasaje Comercio 447 están en curso para cumplir con los estándares necesarios de la Obra Papa Francisco. El cronograma establecido indica que la inauguración oficial del espacio ocurrirá en marzo de 2027. Durante los meses y años previos a esta fecha, el inmueble pasará por un proceso de modificación estructural y funcional para convertir una antigua instalación política en un hospital de campaña moderno y completo.

Impacto social en la ciudad de Córdoba

La implementación de la Obra Papa Francisco representa un hito importante en la respuesta social de Córdoba ante la falta de vivienda. Al ofrecer capacidad para 200 personas, el proyecto aborda tanto la urgencia del alojamiento como la necesidad de reinserción a través de la capacitación laboral. Este cambio de paradigma, que pasa de un depósito de repuestos a un centro legislativo y finalmente a un centro de bienestar social, ilustra la evolución de las necesidades urbanas y la reutilización de espacios públicos para el bien común.