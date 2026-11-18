Exempleados de OpenAI lanzan IPO de Anthropic con acciones entre u$s70 y u$s78. Fundadores como Dario Amodei y Daniela Amodei lideran la empresa de IA.

Un grupo de antiguos colaboradores de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, ha completado una de las ofertas públicas iniciales más significativas en la historia del sector tecnológico mediante la presentación de Anthropic ante los mercados. La compañía, fundada por siete expersonas clave de OpenAI que abandonaron la organización por desacuerdos sobre la dirección estratégica y la seguridad de la inteligencia artificial, ha establecido un rango de precios estimado para su primer día de cotización que oscila entre u$s70 y u$s78 por acción. Si las participaciones se colocan en el extremo superior de esta banda, el valor de las acciones retenidas por los fundadores podría alcanzar cifras de entre u$s18.000 millones y u$s19.000 millones por persona, dependiendo de la cantidad exacta de acciones que posea cada uno.

Raíces en OpenAI y desacuerdos estratégicos

Los siete fundadores que ocupan actualmente posiciones estratégicas en la conducción, la investigación y el desarrollo tecnológico de Anthropic decidieron离开 la competencia principal cuando surgieron diferencias fundamentales sobre el rumbo que estaba tomando el desarrollo de la inteligencia artificial. Sus preocupaciones giraban principalmente alrededor de la importancia que debía tener la seguridad de estos sistemas frente a los objetivos comerciales. Desde ese momento crítico, el equipo ha construido una compañía que compite directamente con los principales desarrolladores de inteligencia artificial del mundo, consolidando su presencia con un capital financiado por gigantes tecnológicos como Amazon y Google, quienes ya tienen participaciones relevantes en su estructura de propiedad.

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La visión de Dario y Daniela Amodei

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, lidera la estrategia general y tiene un papel central en la orientación de las investigaciones y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial más confiables y controlables. Antes de poner en marcha la compañía, trabajó en OpenAI, Google y Baidu, la tecnológica china. Su salida de OpenAI estuvo vinculada a sus preocupaciones sobre el rumbo de la empresa y la posibilidad de que los objetivos comerciales terminaran desplazando las cuestiones relacionadas con la seguridad. Estudió Física en la Universidad de Princeton y en Stanford, aunque posteriormente orientó parte de su formación hacia la biología y las ciencias biomédicas, marcando su trayectoria profesional con el interés en comprender los sistemas complejos. Daniela Amodei, presidenta de Anthropic, estudia Literatura Inglesa en la Universidad de California en Santa Cruz y trabajó anteriormente para el representante demócrata Matt Cartwright. Se incorporó luego a Stripe, donde se desempeñó como responsable de operaciones de riesgo. En Anthropic coordina el equipo ejecutivo y supervisa áreas como investigación, ingeniería, producto y gobernanza, siendo clave para convertir el proyecto inicial en una organización competitiva.

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Perfiles técnicos de los cofundadores

Tom Brown, de 39 años, es el responsable de la administración, el crecimiento y la utilización de los recursos computacionales necesarios para entrenar y operar los modelos de Claude. Antes de incorporarse a Anthropic, lideró el proyecto de ingeniería de GPT-3 en OpenAI, uno de los modelos que marcó un punto de inflexión en la inteligencia artificial generativa. También trabajó en Google DeepMind y fue cofundador de Grouper. En el debate sobre la infraestructura tecnológica, Brown manifestado su respaldo a la postura de Donald Trump sobre los centros de datos. Jack Clark, de 37 años y oriundo de Brighton, Reino Unido, es el único de los siete fundadores que nació fuera de Norteamérica. Estudió Literatura Inglesa y Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia y tuvo una carrera periodística en ZDNet UK, The Register y Bloomberg. Se incorporó a OpenAI donde llegó a ser director de políticas, trabajando en un espacio de investigación dedicado a analizar las consecuencias sociales, económicas y políticas del avance de la inteligencia artificial.

Impacto en el ecosistema tecnológico global

El crecimiento de Anthropic y su reciente entrada al mercado han despertado el interés de los principales gigantes tecnológicos, que participan activamente de los acuerdos de financiamiento que acompañan su expansión. La competencia entre Anthropic y OpenAI sigue intensificándose, mientras los fundadores mantienen su compromiso con la seguridad en el desarrollo de estos sistemas. Con una estructura de liderazgo diversificada que combina expertos en física, ingeniería, política y economía, la compañía busca influir decisivamente en las discusiones sobre la regulación y el futuro de estas tecnologías emergentes en un mercado que valora la estabilidad y la previsibilidad.