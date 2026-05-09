Antego en los delitos contra la humanidad

La causa que conmocionaba a Comodoro Rivadavia dio un giro total en las últimas horas. Tras semanas de una investigación centrada en un presunto homicidio por maltrato físico, nuevos informes periciales presentados ante la Justicia de Chubut indican que Ángel Nicolás López, de 4 años, murió a causa de un cuadro de neumonía bilateral. Este resultado contradice la hipótesis inicial de la fiscalía, que se basaba en un informe preliminar de autopsia donde se detallaba que el menor presentaba más de 20 lesiones internas en la cabeza. El giro en el caso genera un fuerte impacto, ya que la acusación original apuntaba a un “homicidio agravado por el vínculo” en el caso de la madre, y un rol activo por parte del padrastro en las agresiones. Ahora, los abogados defensores buscarán la libertad de los imputados, alegando que no hubo intención de matar ni agresiones físicas directas que causaran la muerte.

La causa que conmocionaba Comodoro Rivadavia avanzaba por un vuelco en las últimas horas, tras semanas de investigación enfocada en un presunto homicidio por maltrato físico que, finalmente, se reveló como consecuencia de neumonía bilateral en Á , de 4 años.

La hipótesis inicial de la fiscalía, basada en un informe preliminar de autopsia indicando más de 20 lesiones internas en la cabeza, resultó confiada tras estudios complementarios que determinaron que el deceso no estuvo relacionado con un traumatismo cerebral. Ahora, los abogados defensores buscan la libertad de los imputados alegando que no hubo intención de matar ni agresiones físicas directas que causaran la muerte.

La familia y el entorno del niño, encabezados por su padre y su 'mamá de corazón', rechazan rotundamente esta versión y sostienen que Ángel sufrió signos claros de maltrato desde su reincorporación a la custodia de su madre biológica hace apenas unos meses por orden de la justicia de familia. Los investigadores se han estado moviendo por dos ejes: por un lado, la hipótesis del maltrato basado en los 22 hematomas internos detectados previamente que sugerían un patrón de violencia sistemática, y, por otra parte, la falla estatal que inclina la mira en el juez de familia que otorgó la tenencia a la madre biológica pese a las advertencias del entorno del niño y de Ángel en múltiples ocasiones.

Con el ingreso de la neumonía como causa de muerte en el expediente, la fiscalía deberá determinar si corresponde la responsabilidad de los cuidadores por abandono de persona o negligencia criminal al no haber buscado asistencia médica, o si se trató efectivamente de una muerte natural lo que podría derivar en el sobreseimiento de los detenidos.





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