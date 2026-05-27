ANSES publica el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados y asignaciones familiares

El cronograma de ANSES establece fechas de cobro en junio según el último dígito del DNI, incluye jubilaciones mínimas, superiores al mínimo y asignaciones como la AUH y la Tarjeta Alimentar, así como el medio aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) publicó el calendario oficial de pagos correspondiente al mes de junio de 2026, detallando las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluido el medio aguinaldo que se abonará en la primera mitad del año.

Según el cronograma, los pagos se distribuirán de acuerdo con el número final del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, con el objetivo de agilizar la gestión y evitar congestiones en las transferencias bancarias. Los titulares de jubilaciones y pensiones que cobren el haber mínimo, fijado en $403.317,99, recibirán sus haberes en distintas fechas según su terminal de DNI: los que tengan terminación 0 cobrarán el lunes 8 de junio; los terminados en 3, el jueves 11 de junio; los terminados en 6, el miércoles 17 de junio; y los terminados en 9, el lunes 22 de junio.

Por su parte, los beneficiarios cuyo haber supere el mínimo percibirán sus pagos en fechas diferentes, con los DNI terminados en 4 y 5 programados para el jueves 25 de junio





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