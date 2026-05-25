ANSES publica calendario de pagos de mayo con bono extraordinario y aumento por movilidad

ANSES revela el cronograma de pagos de mayo, incluye aumento por movilidad, bono extraordinario para haberes mínimos y distribución escalonada según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ha publicado el calendario de pagos correspondiente al mes de mayo, manteniendo el sistema escalonado que se emplea habitualmente.

Este cronograma contempla un aumento por movilidad y la continuidad del bono extraordinario dirigido a los beneficiarios que perciben el haber mínimo. Los desembolsos se efectuarán de manera automática en las cuentas bancarias que cada titular haya declarado, respetando la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) como criterio de distribución. No se exige ningún trámite adicional para recibir el dinero; basta con que la cuenta esté correctamente vinculada al sistema y que el beneficiario haya actualizado sus datos personales.

En el esquema de pagos, la mayor atención recae sobre los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, pues sus haberes están programados para la última semana del mes, concretamente entre el 26 y el 29 de mayo. Los beneficiarios que perciben la mínima ya recibieron sus ingresos entre el 11 y el 21 de mayo, de forma simultánea a las asignaciones de la AUH (Asignación Universal por Hijo), la AUE (Asignación Universal para el Adulto Mayor) y las pensiones no contributivas, cuyos depósitos se distribuyeron a lo largo de todo el mes.

La AUE, por ejemplo, se abonó entre el 11 y el 22 de mayo, siguiendo la actualización de la inflación de marzo publicada por el INDEC. En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el importe actualizado para mayo quedó fijado en 314.600,12 pesos, calculado según la fórmula de movilidad mensual.

El bono extraordinario sigue vigente únicamente para los pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación y garantizar un nivel de ingreso mínimo digno. En el caso de la AUH por Discapacidad, el beneficio supera considerablemente el monto general, dado que la prestación está diseñada para cubrir necesidades específicas de atención y cuidado.

ANSES recordó a la ciudadanía que todos los pagos se realizan de acuerdo con la terminación del DNI y que el calendario oficial puede consultarse en los canales digitales habilitados por la entidad, como la página web institucional y la aplicación móvil. Asimismo, se informó que la verificación vehicular programada para mayo ha sido suspendida, lo que no afecta de ninguna manera los pagos de la seguridad social.

La información está disponible de forma gratuita y sin requisitos adicionales, garantizando la transparencia y la accesibilidad para todos los socios del sistema previsional





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