La ANSES de Sandra Pettovello habilita prestaciones por desempleo hasta por 12 cuotas para trabajadores despedidos. Conoce los requisitos y fechas clave.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES), bajo la órbita de su titular Sandra Pettovello, ha establecido un marco claro para que los empleados despedidos sin causa puedan recibir asistencia económica. Este beneficio permite cobrar hasta doce cuotas mensuales, ofreciendo un respaldo financiero esencial durante la búsqueda de nuevo empleo o la reinserción laboral. La medida busca mitigar el impacto económico inmediato para los trabajadores en relación de dependencia.

Mecanismo de cálculo del beneficio mensual

El monto que recibirán los beneficiarios se calcula estrictamente según los parámetros oficiales del organismo previsional. Se toma como base el promedio de los ingresos de los últimos seis meses trabajados por el solicitante. Este valor está sujeto a los pisos y techos vigentes del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), asegurando que las cifras se mantengan dentro de los límites legales establecidos para el sector laboral y previsional.

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La determinación financiera no es arbitraria, sino que sigue una metodología transparente que busca equilibrar la ayuda necesaria con la sostenibilidad del fondo. Los trabajadores deben tener en cuenta que el cálculo considera únicamente los períodos de actividad laboral formal, excluyendo cualquier ingreso no registrado que no cumpla con los requisitos de seguridad social.

Destinatarios y condiciones de elegibilidad

La asistencia está dirigida específicamente a los trabajadores en relación de dependencia amparados por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Asimismo, se incluye al personal doméstico que rige bajo la Ley 26.844. Para acceder al beneficio, el personal debe haber sufrido un despido sin justa causa, la finalización del contrato o una desvinculación por causas externas. Esto incluye situaciones de mutuo acuerdo para cesantías ocurridas a partir del 6 de marzo de 2026.

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Existen criterios distintos para los trabajadores eventuales y de temporada. Estos casos requieren haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años anteriores al cese. Además, deben acreditar más de noventa días de actividad en el último año. Esta diferenciación permite cubrir las necesidades de quienes tienen carreras laborales discontinuas o estacionales.

Requisitos documentales y gestión de la asignación

Para formalizar la solicitud, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) tanto en original como en copia. Junto a este, se debe aportar el comprobante que acredite el desempleo de manera inequívoca. Los documentos aceptados incluyen telegrama o carta documento de despido, acuerdo homologado, sentencia judicial o nota de síndico en caso de quiebra, así como contratos a plazo fijo que hayan vencido.

El trámite se gestiona a través del portal de ANSES, requiriendo tener un CUIL y una Clave de la Seguridad Social activos. También existe la opción de realizarlo presencialmente con turno previo. Una vez que el organismo aprueba la solicitud, ANSES se encarga de gestionar la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. Esta cuenta está destinada a depositar los haberes a mes vencido, garantizando un flujo de caja constante para el beneficiario.

Contexto de otros bonos y situaciones próximas

En el mismo contexto de distribución de recursos, la ANSES informará que pagará por última vez este viernes 20 de noviembre el bono sin aguinaldo para jubilados en 2026. Esta fecha marca el cierre de una línea específica de asistencia para la jubilación, distinta a la de desempleo pero parte de la estrategia de distribución financiera del año. La titular Sandra Pettovello ha activado la Resolución 172, que amplía las posibilidades de acceso para personas sin empleo formal.

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Adicionalmente, se ha reportado un plan de ANSES por un valor de $420.000 para personas sin trabajo en blanco de treinta y cinco años. Esta cifra ilustra la escalabilidad de las ayudas según la edad y la situación laboral. El Estado también firmó con un gremio un bono de fin de año de $450.000 y aumentos por encima de la inflación, lo que sugiere un escenario económico donde las prestaciones salariales y jubilatorias están en constante revisión y actualización para mantener el poder adquisitivo.