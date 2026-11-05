ANSES liquidará AUH con aumento y Complemento Leche en noviembre

Conocé los montos exactos, el calendario de pagos por DNI y los requisitos para recibir el Complemento Leche de ANSES en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) confirmará el pago de las asignaciones familiares para noviembre con un incremento salarial del 1,93%. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán recibir un monto bruto de 159.613 pesos, mientras que los beneficiarios con hijos con discapacidad cobrarán 519.704 pesos brutos. Este ajuste económico se suma al depósito automático del Complemento Leche.

Montos Y Depósito Automático

El organismo estatal aplica una liquidación automática basada en un cruce de datos oficial, lo que elimina la necesidad de realizar trámites administrativos adicionales por parte de los padres. Los beneficiarios podrán acreditar un extra fijo de 60.203 pesos mediante el Complemento Leche en su cuenta bancaria. Este monto se deposita simultáneamente con la asignación principal y está diseñado para fortalecer la nutrición de los menores.

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Origen Y Destinatarios

La normativa que regesta esta prestación es la Ley 27.611, conocida popularmente como la Ley de los Mil Días, establecida para reforzar la alimentación durante el embarazo y la primera infancia. Tienen derecho a este beneficio los padres que cobran la Asignación Universal por Hijo con menores de hasta tres años, así como quienes perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE). La ANSES identifica a los usuarios elegibles mediante sistemas automatizados de identificación de datos personales.

Mecanismo De Ajuste Salarial

Los valores monetarios se actualizan mensualmente siguiendo estrictamente lo estipulado en el Decreto de Movilidad Jubilatoria número 274 del año 2024. Para calcular el nuevo valor, la institución toma como referencia obligatoria la última cifra de inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este procedimiento garantiza que el poder adquisitivo de la asistencia se mantenga alineado con las variaciones económicas reportadas oficialmente por el estado nacional.

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Netos Y Retenciones

De cada suma total liquida, la administración descuenta el ochenta por ciento del valor bruto como haber neto final para depositar. Los padres cobrarán ciento veintisiete mil seiscientos ochenta y nueve pesos para familias estándar, y cuatrocientos quince mil setecientos sesenta y tres pesos para casos con discapacidad. El veinte por ciento restante se retiene temporalmente como garantía del estricto cumplimiento de los controles de salud y educación impuestos por el estado a los menores beneficiarios.

Calendario De Pagos Oficial

Las fechas de acreditación bancaria dependen exclusivamente del último dígito del Documento Nacional de Identidad de cada titular. Los pagos se distribuirán en dos semanas específicas de noviembre para asegurar la correcta gestión financiera del sistema. Los usuarios con documentos terminados en cero recibirán el dinero el once de noviembre, mientras que los terminados en uno cobran el doce, los terminados en dos el trece y los terminados en tres el dieciséis.

Fechas Finales Del Mes

Los contribuyentes con terminación cuatro obtendrán el dinero el diecisiete de noviembre, seguidos por los terminados en cinco el dieciocho. Aquellos con documentos terminados en seis cobraron el diecinueve, y los terminados en siete reciben la asignación el veinte. El ciclo de pagos finaliza el veinticuatro de noviembre para los terminados en ocho, y el veinticinco de noviembre para los usuarios con documento terminado en nueve.