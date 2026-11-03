ANSES confirma pagos y montos de AUH para noviembre 2026

ANSES detalla el aumento del 1,9% en la Asignación Universal por Hijo para noviembre 2026. Conoce las fechas de pago por DNI y los nuevos requisitos para cobrar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) ha dado a conocer oficialmente el calendario de pagos y los valores actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes al mes de noviembre de 2026. Este anuncio incluye una actualización significativa en los topes de ingresos requeridos para acceder tanto a la AUH como al Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF), medidas alineadas con la movilidad vigente indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Incremento del 1,9% en el monto de la AUH

La ANSES aplicará un aumento del 1,9% en las asignaciones familiares durante noviembre de 2026, lo que impacta directamente en el valor final de la prestación para los beneficiarios. Este ajuste responde estrictamente a lo establecido por el Decreto 274/2024, el cual define una fórmula de movilidad mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El objetivo fundamental de este mecanismo es destinar las prestaciones sociales a los grupos familiares que se encuentran por debajo del umbral de ingresos establecido.

Also read Agenda de eventos nacionales en Argentina noviembre 2026: fiestas y cultura

Con esta aplicación del índice de inflación, el monto total de la Asignación Universal por Hijo ascenderá a la cifra exacta de 159.563,17 pesos por menor a cargo durante el mes de noviembre de 2026. Es crucial aclarar que la ANSES no transfiere el 100% de este monto de forma directa a las cuentas bancarias de los titulares. Por sistema, el organismo deposita mensualmente el 80% del haber, mientras que el 20% restante se mantiene retenido como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación obligatorios.

Calendario de pagos según terminación del DNI

El calendario de pagos para la AUH en noviembre de 2026 está diseñado considerando los feriados oficiales previstos durante el mes, específicamente aquellos relacionados con la visita del Papa a la Argentina. Dado que los días 9 y 10 de noviembre son feriado nacional, el proceso de transferencia de fondos comenzará el miércoles 11 de noviembre. La ANSES ha establecido un orden de pago estricto que se basa en la terminación del documento de identidad de los titulares.

Advertisement

Los beneficiarios con DNI terminado en 0 recibirán su pago el 11 de noviembre. Las terminaciones 1 y 2 están programadas para los días 12 y 13 de noviembre, respectivamente. Los DNI que finalicen en 3 y 4 también se acreditarán el 13 de noviembre. Para las terminaciones 5, 6 y 7, los pagos corresponden a los días 16, 17 y 18 de noviembre. Finalmente, las terminaciones 8 y 9 de los documentos de identidad recibirán el depósito correspondiente el 19 y 20 de noviembre, respectivamente.

Requisitos esenciales para acceder a la prestación

Para continuar cobrando la Asignación Universal por Hijo, los beneficiarios deben cumplir rigurosamente con una serie de condiciones administrativas y legales. Es necesario ser argentino nativo o naturalizado, o en su defecto, extranjero con al menos dos años de residencia permanente en el país. Además, es obligatorio residir en territorio argentino y contar con hijos menores de 18 años y solteros, sin límite de edad en el caso de hijos con discapacidad.

La documentación requerida incluye presentar el DNI del titular y de los hijos, la partida de nacimiento y toda la documentación que acredite el vínculo familiar. Los solicitantes no deben recibir jubilaciones, pensiones ni otras prestaciones contributivas o no contributivas de carácter nacional, provincial o municipal. Asimismo, el acceso está reservado para trabajadores informales con ingresos inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), monotributistas sociales o trabajadores registrados como empleados de casas particulares bajo el régimen especial.