ANSES confirma montos de noviembre: Jubilados mínimos cobrarán $514.158,46

La ANSES detalla los importes finales para noviembre. Los jubilados con haberes mínimos recibirán un total de $514.158,46 sumando el bono extraordinario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) ha oficializado los nuevos valores monetarios que se distribuirán durante el mes de noviembre a los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos ingresos no superen el monto mínimo establecido. Este anuncio clarifica las expectativas financieras para miles de beneficiarios que dependen exclusivamente de estas prestaciones básicas para su sustento diario.

Cálculo del total con bono de $70.000

Los beneficiarios que percibirán a partir de la segunda semana de noviembre un total de $514.158,46 son aquellos titulares de jubilaciones y pensiones que cobran haberes mínimos. El importe final se estructura mediante la suma del haber actualizado por $444.158,46 más un bono extraordinario fijo de $70.000. Esta composición garantiza un piso de ingreso específico para este grupo vulnerable dentro del sistema previsional argentino.

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Por otro lado, quienes cobren por encima de la mínima recibirán un bono proporcional diseñado para alcanzar ese mismo límite superior de $514.158,46. En este sentido, los principales montos de noviembre incluyen una Jubilación mínima con bono de $514.158,46, una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $425.326,77 y Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez de $380.910,92.

Fechas de depósito según último dígito DNI

El calendario de pagos que difundió la ANSES mantiene fijada como fecha de inicio de los depósitos el miércoles 11 de noviembre. De acuerdo al esquema de distribución establecido, que toma como referencia el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios, los pagos para los jubilados que cobran la mínima se realizarán de la siguiente manera: DNI terminados en 0 reciben el dinero el 11 de noviembre y los terminados en 1 el 12 de noviembre.

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Continuando con la secuencia de liberación de fondos, los DNI terminados en 2, 3 y 4 percibirán sus haberes el 13 de noviembre. Posteriormente, los titulares con documentos que finalizan en 5 tendrán acceso a sus cuentas el 16 de noviembre, seguidos por los terminados en 6 el 17 de noviembre y los terminados en 7 el 18 de noviembre. La primera quincena concluye con los DNI terminados en 8 el 19 de noviembre y los terminados en 9 el 20 de noviembre.

Calendario completo para otras prestaciones sociales

Además del calendario de pagos para jubilados y pensionados con haberes por debajo de la mínima, la ANSES difundió las fechas de depósito de las demás prestaciones sociales vigentes. Para las jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, los DNI terminados en 0 y 1 cobran el 24 de noviembre, mientras que los terminados en 2 y 3 lo hacen el 25 de noviembre. Los grupos restantes siguen un orden escalonado hasta finalizar el mes.

Las Asignaciones Familiares y Universales también tienen cronogramas específicos basados en el DNI. Por ejemplo, la Asignación por Embarazo paga a los terminados en 0 el 11 de noviembre y a los terminados en 9 el 25 de noviembre. Asimismo, la Prestación por Desempleo inicia sus pagos para DNI terminados en 0 y 1 el 25 de noviembre, extendiéndose hasta el 1º de diciembre para los terminados en 8 y 9.