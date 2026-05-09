ANSeS confirma calendario del aguinaldo de junio 2026: ingreso clave para millones de jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ha anunciado cómo será el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados y pensionados durante el primer semestre de 2026, un ingreso clave para millones de beneficiarios en medio de la actualización permanente de haberes.

El aguinaldo de junio ya tiene calendario confirmado. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ratificó cómo será el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados y pensionados durante el primer semestre de 2026 un ingreso clave para millones de beneficiarios en medio de la actualización permanente de haberes.

El extra alcanzará a quienes cobran la jubilación mínima haberes superiores la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC). Como ocurre habitualmente en el sistema previsional el organismo realizará la liquidación de manera automática sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además el aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual en una misma fecha de cobro una medida que busca simplificar el acceso al dinero y evitar complicaciones operativas en bancos y cajeros automáticos. Cuando se cobra el aguinaldo de ANSeS en junio 2026El cronograma de pagos de junio quedó dividido según el nivel de ingresos. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el lunes 8 de junio según la terminación del DNI.

En cambio quienes superan la mínima tendrán depositados sus haberes entre el 23 y el 29 de junio. La misma modalidad alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas que también recibirán el medio aguinaldo de forma automática.

Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que la decisión de unificar el pago del haber mensual y el SAC apunta a reducir trámites y facilitar una sola operación de retiro para los beneficiarios. Cómo calcula ANSeS el medio aguinaldoEl Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026.

Para realizar el cálculo ANSeS toma en cuenta los aumentos por movilidad aplicados durante el semestre por lo que el monto final del aguinaldo impactará de manera distinta según cada categoría previsional y las actualizaciones recibidas. El detalle de la liquidación podrá consultarse en el recibo digital disponible en los canales oficiales del organismo.

Quiénes cobran el aguinaldoEl pago del SAC incluirá a:Jubilados del sistema generalPensionadosTitulares de Pensiones No ContributivasBeneficiarios de la PUAMPensiones por invalidez vejez y madres de siete hijosEn todos los casos la acreditación será automática y no requerirá inscripción previa ni gestión administrativa adicional. Con este esquema el Gobierno busca garantizar que el refuerzo económico llegue en tiempo y forma a millones de adultos mayores y beneficiarios del sistema previsional





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