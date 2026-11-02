ANSES confirma aumento y bono de $70.000 para pensionados en noviembre

La ANSES detalló los montos actualizados con un incremento del 1,93% y el bono de $70.000 para jubilados y titulares de PUAM y PNC a partir del 11 de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) oficializó el nuevo esquema de pagos para noviembre, confirmando un incremento generalizado del 1,93% para las jubilaciones y pensiones. Este ajuste se suma al bono único de $70.000 que entrega el Gobierno Nacional, garantizando un refuerzo económico inmediato para los beneficiarios del sistema previsional argentino.

Montos actualizados con bono de setenta mil pesos

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un total de $425.326,77, compuesto por $355.326,77 correspondientes al haber mínimo actualizado más el bono adicional. Asimismo, los pensionados con jubilación mínima percibirán $514.158,46, resultado de sumar $444.158,46 al pago del bono gubernamental establecido para este mes.

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Para quienes cobran la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez, el monto total alcanzará los $380.910,92. Esta cifra integra $310.910,92 del haber base reajustado junto con los $70.000 adicionales dispuestos por la autoridad nacional de seguridad social.

Cronograma de depósitos según último dígito DNI

Los depósitos bancarios comenzarán a realizarse a partir del 11 de noviembre, organizándose estrictamente según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). La ANSES ajustó el calendario debido a los feriados nacionales programados por la visita del papa León XIV, lo que modificó las fechas originales de desembolso.

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En el caso específico de la PUAM, los titulares con DNI terminados en 0 cobrarán el 11 de noviembre, mientras que los terminados en 1 lo harán el 12 de noviembre. Los grupos con finales 2, 3 y 4 tendrán su fecha de cobro el 13 de noviembre, y los terminados en 5 el 16 de noviembre.

Continuando con la escala, los DNI terminados en 6 se acreditarán el 17 de noviembre, los del 7 el 18 de noviembre, los del 8 el 19 de noviembre y los terminados en 9 el 20 de noviembre. Para las Pensiones No Contributivas, los DNI terminados en 0 y 1 también cobran el 11 de noviembre.

Requisitos vigentes para acceder a beneficios sociales

La ANSES mantiene condiciones específicas para otorgar estas prestaciones. Para la PNC por Vejez, el solicitante debe tener 70 años o más, ser argentino nativo o naturalizado con residencia comprobada, y no percibir otro beneficio contributivo. Además, no puede poseer bienes ni ingresos que cubran su subsistencia ni la de su grupo familiar.

Para la PNC por Invalidez Laboral, es obligatorio acreditar una incapacidad del 66% o más mediante Certificado Médico Oficial (CMO), tener hasta 65 años y no cobrar jubilación previa. En casos de menores, los padres deben demostrar residencia continua y los ingresos familiares no pueden superar cuatro jubilaciones mínimas.

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Finalmente, la PUAM exige tener 65 años o más, no cobrar ninguna otra pensión nacional o provincial, y cumplir con requisitos de residencia de diez años para naturalizados o veinte años para extranjeros. Estas normas aseguran que los recursos lleguen a la población vulnerable sin duplicidades en el sistema.