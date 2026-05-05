ANSES Confirma Aumento en Asignaciones Familiares para Mayo de 2026

ANSES anunció un aumento del 3,38% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para mayo de 2026, basado en la inflación de marzo. El ajuste beneficiará a jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros programas sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ha confirmado oficialmente los nuevos montos que recibirán los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF ) en mayo de 2026, reflejando el ajuste correspondiente a la inflación.

La Resolución 111/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Guillermo Héctor Arancibia, director de ANSES, detalla la actualización de los valores. Este ajuste se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en marzo, el cual arrojó un incremento del 3,38% según los datos proporcionados por el INDEC.

Este porcentaje de aumento se extenderá también a las jubilaciones, pensiones y otras asignaciones sociales cruciales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, que se verán beneficiadas con este incremento en mayo de 2026. El cálculo de los montos del SUAF se fundamenta en el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), definido como la suma total de los ingresos de todos los miembros del grupo familiar, considerando a ambos progenitores, de manera mensual.

Esta metodología asegura que las asignaciones se ajusten a la capacidad económica de cada familia. Mensualmente, los pagos del SUAF se actualizan para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, aquellos que reciben prestaciones por desempleo y otros beneficiarios en situaciones de vulnerabilidad social, garantizando una asistencia financiera acorde a la evolución de los precios y los ingresos familiares.

Además de las asignaciones mensuales, ANSES también realiza pagos únicos a través del SUAF por eventos específicos como nacimientos, nacimientos prenatales, adopciones y matrimonios, brindando un apoyo económico adicional en momentos clave de la vida familiar. En mayo de 2026, ANSES aplicará un aumento del 3,38% tanto a los montos de las asignaciones del SUAF como a los topes establecidos para el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), en consonancia con la inflación de marzo.

Esta actualización permitirá que las familias accedan a mayores beneficios y que el sistema de asignaciones se mantenga actualizado frente a la fluctuación de los precios. Los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para los trabajadores en relación de dependencia se detallan a continuación, reflejando el impacto positivo del ajuste. Es importante destacar que los monotributistas del Régimen Simplificado también son elegibles para recibir asignaciones del SUAF.

En mayo de 2026, los topes y pagos por hijo para este grupo específico se ajustarán según la categoría del monotributo, ofreciendo una asistencia diferenciada en función de sus ingresos y actividades económicas. Asimismo, ANSES pagará asignaciones de pago único dentro del SUAF, las cuales también se actualizarán en base al último dato de inflación disponible, asegurando que estos beneficios especiales se mantengan relevantes y accesibles para quienes los necesiten.

El SUAF se consolida como un mecanismo fundamental para la ANSES en la liquidación de Asignaciones Familiares, abarcando a un amplio espectro de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social. El SUAF es un pilar esencial en la política de protección social de Argentina, ya que permite brindar apoyo económico a familias en diversas situaciones. En particular, pueden acceder a los beneficios del SUAF aquellos grupos cuyos ingresos mensuales se encuentran dentro de los límites establecidos por el sistema.

Estos límites varían según la composición del grupo familiar y la situación laboral de sus miembros. El objetivo principal del SUAF es reducir la desigualdad y garantizar un nivel de vida digno para las familias más vulnerables. La actualización constante de los montos y los topes de ingresos, como la que se implementará en mayo de 2026, es crucial para mantener la efectividad del sistema y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

ANSES continúa trabajando para mejorar y ampliar la cobertura del SUAF, adaptándolo a las necesidades cambiantes de la sociedad y promoviendo la inclusión social. La transparencia en la información y la accesibilidad a los trámites son prioridades para la institución, con el fin de facilitar el acceso a los beneficios y garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.

El SUAF no solo representa una ayuda económica, sino también una herramienta para fortalecer el tejido social y promover el desarrollo de las familias argentinas. La correcta implementación de la Resolución 111/2026 y la continua evaluación del sistema son fundamentales para asegurar su sostenibilidad y su impacto positivo en la vida de millones de personas





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