ANSES ajusta haberes y aumenta Tarjeta Alimentar para preservar poder adquisitivo de jubilaciones y hogares vulnerables

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó los haberes correspondiente a mayo en el marco del esquema de movilidad jubilatoria vigente, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones y asignaciones ante la escalada de precios. En paralelo, también se oficializó un aumento del 38% en la Tarjeta Alimentar, la cual no registraba actualizaciones desde el 2024.
Luego de conocerse la inflación de marzo, que fue del 3,38%, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ajustó los haberes correspondiente a mayo en el marco del esquema de movilidad jubilatoria vigente.
El objetivo es preservar el poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones y asignaciones ante la escalada de precios. En paralelo, también se oficializó un aumento del 38% en la Tarjeta Alimentar, la cual no registraba actualizaciones desde el 2024. Este plan está destinado a hogares en situación de vulnerabilidad que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, permitiendo el acceso a la canasta básica de alimentos
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