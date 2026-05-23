Announcement of retentions' reduction sparks mixed reactions in economy

This announcement from Javier Milei is analyzed by various stakeholders as a response to decreased projected acreage for wheat, barley and soybeans compared to 2025. It received mixed reactions in the economy with concerns about revenue implications.

Antes del anuncio, las expectativas de siembra de trigo y cebada estaban 20% abajo de 2025.

"No es significativo el impacto que esto va a tener", dijo el vice de FAA. Los anuncios de baja de retenciones hechos por Javier Milei lejos estuvieron de desatar euforia en la Mesa de Enlace. En concreto, es una reducción de 2 puntos para el trigo y la cebada (de 7,5 a 5,5%) y una baja de entre 0,25 y 0,5% para la soja a partir de enero de 2027.

Fuentes de distintas entidades consultadas por LPO coincidieron en analizar el anuncio como una reacción del Gobierno a perspectivas de siembra que ya hablaban de 20% menos de superficie cultivada para el trigo y la cebada con relación a 2025, algo que encendía alarmas en Economía en materia de recaudación





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