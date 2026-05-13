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Anne Hathaway en Netflix: 'Llego a mí' y sus grandes protagonistas

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Anne Hathaway en Netflix: 'Llego a mí' y sus grandes protagonistas
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📆5/13/2026 1:28 AM
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Aunque la historia no encaja en los estereotipos del género, con personajes y actores reconocidos, la película de Netflix despierta gran atención. ¿Lo que hay detrás de la popularidad y la química entre los protagonistas?

Las películas románticas siguen siendo una de las opciones más populares en Netflix , especialmente con figuras reconocidas de Hollywood. Una de las protagonistas en su éxito es Anne Hathaway , gracias a una producción con drama, romance y comedia que logró captar la atención de miles de espectadores.

Se trata de "Llego a mí", una película estrenada en 2023 que combina distintos géneros con una historia íntima y emocional que se diferencia de las propuestas tradicionales. Duros 1 hora y 42 minutos, ‘Llego a mí’ se presenta como una opción ideal para quienes buscan una historia entretenida, sensible y con personajes cargados de conflictos personales.

La película fue dirigida por Rebecca Miller y cuenta con actuaciones destacadas de Peter Dinklage y Marisa Tomei, quienes unen esfuerzos en un relato que gira en torno a la creatividad, las relaciones y las segundas oportunidades. Uno de los aspectos más valorados por los suscriptores de Netflix es la química entre los protagonistas y el tono emocional que sostiene la película desde el comienzo hasta el final.

Además, la propuesta logra equilibrar momentos dramáticos con escenas más ligeras y divertidas, lo que la diferencia de las producciones románticas recientes de la plataforma

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