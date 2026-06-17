Anne Bancroft y Mel Brooks: el amor que desafió las apariencias en Hollywood

La historia de amor entre Anne Bancroft y Mel Brooks, una de las parejas más unidas de Hollywood, que se conocieron en un estudio de televisión y estuvieron juntos hasta la muerte de ella.

Anne Bancroft y Mel Brooks formaron una de las parejas más emblemáticas de Hollywood, demostrando que los opuestos no solo se atraen, sino que pueden construir un amor duradero y profundo.

Se conocieron en un estudio de televisión a principios de los años 60, cuando Brooks aún luchaba por abrirse paso en la industria del entretenimiento y Bancroft ya era una estrella consagrada del cine y Broadway. La primera vez que la vio, Brooks quedó cautivado por su belleza y, en un acto de audacia, le pagó a un asistente para averiguar a qué restaurante iría esa noche con la esperanza de un encuentro casual.

Lo consiguió, pero solo logró un saludo cordial. Sin embargo, no se rindió. Días después, mientras ambos grababan en estudios distintos, Brooks gritó desde su set: "¡Anne Bancroft, te amo!

" a pleno pulmón, provocando que ella se detuviera, buscara al dueño de la voz y preguntara quién era. "¡Mel Brooks! ", respondió él. Así comenzó una historia que desafiaría todas las expectativas.

Ella venía de un divorcio reciente y de interpretar papeles serios en obras como El milagro de Ana Sullivan, mientras que él también estaba divorciado y era conocido por su humor irreverente en programas como El show de los 2000 años. Nadie creía que aquella relación entre dos personalidades tan distintas pudiera funcionar. Pero su primera cita en un modesto restaurante chino, que Brooks apenas podía pagar, selló su destino.

A mitad de la cena, Mel confesó que estaba quebrado y, con naturalidad, Bancroft le pasó un billete por debajo de la mesa para que él pagara la cuenta. Ese gesto de honestidad y desparpajo conquistó a la actriz, quien confesó más tarde que se enamoró de él porque nunca nadie la había hecho reír tanto.

Se casaron el 5 de agosto de 1964 en una ceremonia íntima en Manhattan, lejos del glamour de Hollywood, y en 1972 nació su único hijo, Max. A lo largo de su matrimonio, que duró más de cuatro décadas, colaboraron en varios proyectos cinematográficos. Brooks, conocido por su comedia, produjo y dirigió películas como El jovencito Frankenstein y La loca historia del mundo, pero también incursionó en el drama.

Para su película muda La última locura, convenció a Bancroft de participar junto a estrellas como Liza Minnelli y Paul Newman. En 1976, Brooks filmó la comedia muda La última locura, donde ella hizo un cameo.

Además, Brooks fundó la productora Brooksfilms para lanzar proyectos serios sin que su nombre de comediante los eclipsara, como El elefante man, que Bancroft leyó y lo animó a filmar. Fueron inseparables en eventos y entregas de premios, aunque siempre cuidaron su privacidad. Cuando le preguntaron a Bancroft cómo mantenían vivo el amor, ella respondió: "Todavía me emociono cuando oigo su llave en la puerta de casa y pienso: ¡por fin va a empezar la fiesta!

". A principios de 2005, a Bancroft le diagnosticaron un cáncer de útero agresivo. Brooks no se separó de su cama hasta que ella falleció el 6 de junio de ese año, a los 73 años, en el Hospital Mount Sinai. El comediante quedó devastado y se recluyó durante años, pero finalmente encontró fuerzas para seguir: "Hay que rascar el fondo de uno mismo para seguir caminando".

Su historia de amor sigue siendo un ejemplo de cómo la conexión genuina supera las diferencias





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