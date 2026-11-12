ANMAT prohíbe venta de Botox falsificado y alcohol etílico en toda Argentina

La autoridad sanitaria prohibió la comercialización de Dysport 500 falsificado y un alcohol etílico sin registro por riesgos para la salud y falta de trazabilidad en Argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) ha implementado medidas urgentes para proteger la salud pública al prohibir la venta de un producto farmacéutico falsificado y un insumo químico no registrado. Esta disposición afecta a toda la República Argentina y se extiende a la comercialización a través de sitios de internet, garantizando que estos artículos no lleguen a los consumidores.

Falsificación de Dysport y riesgo para pacientes

El organismo regulatorio estableció la prohibición de comercialización del medicamento Dysport 500, que contiene toxina botulínica tipo A, mediante la Disposición 7207/2026 publicada en el Boletín Oficial. La detección de esta irregularidad se originó tras una denuncia formal presentada por la propia firma Galderma Argentina S.A., titular de la marca, que confirmó la existencia de ventas irregulares en el mercado nacional.

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Los representantes de Galderma adquirieron una unidad del producto sospechoso para realizar una verificación técnica exhaustiva. Los análisis confirmaron que se trataba de una falsificación debido a múltiples anomalías: el estuche presentaba rotulado exclusivamente en inglés, carecía del logo oficial de la empresa y omitía la información de trazabilidad obligatoria. Además, el número de lote P081932 no corresponde a ninguna fabricación válida para el mercado argentino ni internacional.

Ante la evidencia de fraude, la ANMT fundamentó su decisión en la imposibilidad de garantizar la calidad, eficacia y seguridad del producto. Este tipo de intervención es crítica porque los medicamentos falsificados no pueden asegurar que estén formulados con ingredientes permitidos, lo que representa un riesgo directo y severo para la salud de los pacientes que podrían utilizarlos.

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Alcohol etílico sin registro y sanciones a FANC SA

Paralelamente, la normativa Disposición 7249/2026 prohibió la venta, uso, comercialización y distribución del producto Fresh & Clean Alcohol etílico, clasificado como desinfectante de uso profesional. Esta medida se tomó tras una consulta sobre la legitimidad del artículo, lo que llevó al Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) a citar a la firma elaboradora.

La firma FANC SA, identificada como la productora del alcohol, inicialmente declaró desconocer la comercialización de dicho producto. Sin embargo, posteriormente sus apoderados reconocieron que eran responsables de su elaboración. Esta confesión confirmó que la empresa había fabricado y colocado en el mercado un artículo sin cumplir con los requisitos legales vigentes.

Errores de clasificación y falta de legalidad

Las razones para el retiro del mercado incluyen la falta total de registro oficial y un encuadre de categoría incorrecta. La empresa identificaba y vendía el producto dentro de la categoría de productos domisanitarios, es decir, desinfectantes. Esta clasificación fue rechazada debido a que la composición química del alcohol etílico, con una graduación del 96 grados, requiere obligatoriamente ser clasificado como un producto de uso sanitario.

La autoridad sanitaria reitera que la comercialización de estos artículos constituye una violación grave a la normativa vigente. La prohibición busca eliminar cualquier rastro de estos productos en farmacias, establecimientos comerciales y plataformas digitales, asegurando que solo circule mercadería con los sellos de seguridad y trazabilidad correspondientes.