ANMAT Prohíbe Perfume Leduft Thone por Irregularidades y Riesgo Sanitario

La ANMAT prohibió el perfume Thone, marca Leduft, lote 1469, por irregularidades en su elaboración y riesgo para la salud. Se detectó presencia de partículas extrañas y producción fuera de establecimientos habilitados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) ha prohibido a nivel nacional el uso, venta y distribución del “Extracto de perfume Thone”, marca Leduft , correspondiente al lote 1469 con fecha de vencimiento 06/27. Esta drástica medida se toma tras una exhaustiva investigación que reveló graves irregularidades en la elaboración del producto, incluyendo la presencia de partículas extrañas y la ausencia de los controles sanitarios obligatorios. La decisión, formalizada a través de la Disposición 1859/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, subraya la preocupación de la ANMAT por la seguridad y la salud de los consumidores. La prohibición es inmediata y abarca todo el territorio argentino, buscando evitar cualquier riesgo potencial asociado al uso del perfume afectado. La ANMAT ha enfatizado la importancia de esta medida precautoria, instando a la población a tomar conciencia y a verificar la información en los productos que adquieren.

El fundamento principal de esta prohibición radica en el riesgo sanitario implícito, ya que la ANMAT no puede garantizar la seguridad del producto para la salud pública. La investigación identificó dos problemas fundamentales. En primer lugar, la detección de partículas extrañas en el perfume, lo cual es indicativo de contaminación o de fallas en el proceso de fabricación, comprometiendo la calidad del producto. En segundo lugar, se constató que el lote específico fue elaborado fuera de un establecimiento debidamente habilitado. Esta situación conlleva una incertidumbre considerable, ya que se desconoce por completo la composición real del perfume, las condiciones en que se produjo y los controles de calidad que supuestamente se aplicaron. Esto implica un riesgo significativo para los consumidores, quienes podrían verse expuestos a sustancias no declaradas, irritaciones cutáneas, reacciones alérgicas u otros efectos adversos, aunque la ANMAT no proporcionó detalles específicos sobre casos concretos hasta el momento, la probabilidad de daños a la salud es suficiente para justificar la prohibición y el retiro del producto del mercado.

Durante la investigación, se descubrió que el lote cuestionado no fue producido en el laboratorio que figura oficialmente en los registros. De hecho, el establecimiento que aparece en la etiqueta del producto, perteneciente al Grupo Leduft S.A., negó rotundamente haber participado en su elaboración, lo que sugiere una posible utilización fraudulenta de su registro. La empresa titular, Grupo Leduft S.A., reconoció que el producto se desarrolló en una “instancia inicial y de carácter experimental” en instalaciones no habilitadas, y que algunas unidades salieron del control interno antes de cumplir con las normativas sanitarias vigentes. Ante este escenario, la ANMAT ha dispuesto, además de la prohibición y el retiro del mercado, la apertura de un sumario sanitario para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. El organismo ha recomendado encarecidamente a las personas que posean el perfume en cuestión que se abstengan de usarlo y que verifiquen el número de lote para asegurarse de que corresponde al lote afectado, es decir, el 1469 con vencimiento 06/27. Esta medida es un llamado a la precaución y a la responsabilidad tanto de los consumidores como de las empresas productoras.





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