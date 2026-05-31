Angela Torres pide esclarecimiento del asesinato de la adolescente cordobesa

La cantante y actriz Angela Torres publicó un fuerte mensaje en redes sociales luego del asesinato de una adolescente cordobesa de 14 años. La joven fue encontrada muerta en un terreno baldío y su muerte desató una ola de indignación popular.

La cantante y actriz Angela Torres publicó un fuerte mensaje en redes sociales luego del asesinato de una adolescente cordobesa de 14 años. La joven fue encontrada muerta en un terreno baldío y su muerte desató una ola de indignación popular.

En ese contexto de dolor, Torres se erigió como una de las voces iniciales del universo artístico en sentar una postura pública y categórica frente al aberrante hecho criminal. Utilizando su alcance en las redes sociales, Torres subió un pormenorizado descargo en el que exigió el inmediato esclarecimiento del caso y pidió que se dirijan los focos de la discusión hacia la preocupante persistencia de la violencia de género en la sociedad civil argentina.

La artista analizó el trasfondo cultural que antecede a los desenlaces fatales y sostuvo que este flagelo también se cimenta desde la indiferencia generalizada y los discursos que le restan trascendencia a los ataques. Además, Torres interpeló al género masculino con el objetivo de sumarlos de forma activa al compromiso civil que demanda la erradicación de las agresiones machistas.

Su posteo virtual generó un eco inmediato en el plano digital y logró ser replicado y compartido por miles de personas en cuestión de minutos. El enérgico reclamo impulsado por Torres cosechó el respaldo inmediato de una larga lista de referentes del mundo del espectáculo y el modelaje local





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