Anfitrión de la casa más famosa expulsa a Lola del juego

El anfitrión de la casa más famosa ha informado sobre una discusión entre Lola y Manuel en uno de los dormitorios. Aunque no se refiere directamente al contenido de sus conversaciones, ha explicado que Lola intentó aconsejar y guiar a su compañero en el juego, lo que considera una intromisión ilícita en el corazón de la competencia. El anfitrión ha criticado a Lola por maquillar su opinión como inocente y ha subestimado su poder de observación y análisis. Además, ha advertido a Lola de que no tolerará ninguna infracción y ha expulsado a la jugadora del juego. El anfitrión ha pedido a Lola que abandone la casa inmediatamente y dirija su salida a la puerta giratoria sin valija. El anfitrión ha concluido la transmisión con un mensaje de 'buenas noches'.

El anfitrión de la casa más famosa ha informado sobre una discusión entre Lola y Manuel en uno de los dormitorios. Aunque no se refiere directamente al contenido de sus conversaciones, ha explicado que Lola intentó aconsejar y guiar a su compañero en el juego, lo que considera una intromisión ilícita en el corazón de la competencia.

El anfitrión ha criticado a Lola por maquillar su opinión como inocente y ha subestimado su poder de observación y análisis. Además, ha advertido a Lola de que no tolerará ninguna infracción y ha expulsado a la jugadora del juego. El anfitrión ha pedido a Lola que abandone la casa inmediatamente y dirija su salida a la puerta giratoria sin valija. El anfitrión ha concluido la transmisión con un mensaje de 'buenas noches'





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