Andy Kusnetzoff desmiente adicción a drogas y aclara origen de sus tics nerviosos

El conductor aclaró que padece tics desde los diez años y negó vínculos con sustancias. Analizamos el impacto en redes y la postura del periodista sobre los rumores.

Andy Kusnetzoff salió a refutar directamente las especulaciones que circularon en redes sociales tras su última aparición en el programa Lejos. El conductor aclaró que los movimientos involuntarios que presenta son tics nerviosos que padece desde su infancia y no están vinculados al consumo de sustancias prohibidas.

Negativa categórica a rumores de drogas

Andy Kusnetzoff utilizó su espacio televisivo para desmentir las versiones que sugerían un problema de adicción. El periodista abordó el tema con firmeza y humor, buscando tranquilizar a su entorno y poner fin a las conversaciones que surgieron con fuerza durante el fin de semana.

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Origen infantil de los movimientos involuntarios

El conductor explicó que su condición es una tics nerviosos que lo acompaña desde que tiene diez años de edad. Según detalló, estos gestos repetitivos no responden a factores externos, sino a una condición médica crónica que ha manejado durante décadas. Los episodios suelen presentarse por períodos y se intensifican en momentos de tensión o estrés cotidiano.

Desafíos visuales en el medio televisivo

Lidiar con estos movimientos en la mandíbula resulta más complejo debido a la alta exposición visual que implica trabajar en televisión. Andy Kusnetzoff reconoció que enfrentar la mirada constante del público añade una capa de dificultad adicional, aunque mantiene una postura distendida frente a la polémica generada.

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Respuesta del equipo y contexto laboral

El equipo que acompaña a Andy Kusnetzoff en el ciclo radial respaldó sus declaraciones y comentó el impacto del revuelo virtual. Allegados y compañeros del conductor debieron responder numerosas consultas sobre el tema, confirmando la naturaleza benigna de la condición del periodista.

Consecuencias y cierre de la controversia

Con una actitud serena, el animador cerró el tema asegurando que las especulaciones no le generan conflictos personales. Prefirió restarle dramatismo a las repercusiones digitales, enfocándose en su labor periodística y en mantener la tranquilidad de su círculo cercano ante la situación.