Android prepara 'Tap to Share', la respuesta a NameDrop de Apple

Google estaría trabajando en una función similar a NameDrop de Apple, llamada 'Tap to Share', que permitirá a los usuarios de Android compartir información fácilmente al acercar sus dispositivos. Se espera que la función se lance inicialmente en los teléfonos Google Pixel.

Android estaría desarrollando una solución que emula una característica implementada por Apple hace aproximadamente tres años en iOS 17. Esta función, conocida como “NameDrop” en el ecosistema de iPhone, se prevé que llegue al sistema operativo Android bajo el nombre de “Tap to Share”. La principal finalidad de esta innovación es facilitar el intercambio de información entre usuarios simplemente acercando sus dispositivos. A continuación, exploraremos el funcionamiento de esta nueva funcionalidad y analizaremos cuándo podría ser lanzada a nivel general para los usuarios de Android .

En el sistema operativo móvil de Apple, “NameDrop” permite a los usuarios compartir información de contacto y ciertos tipos de archivos al acercar el borde superior de un iPhone a otro dispositivo compatible o a un Apple Watch. Esta característica simplifica enormemente el proceso de intercambio de información, eliminando la necesidad de ingresar manualmente los datos o utilizar aplicaciones de terceros. De manera similar, “Tap to Share” en Android, según las fuentes, permitirá a los usuarios compartir instantáneamente información de contacto, fotos, videos, enlaces y ubicación, entre otros elementos. El proceso implicaría superponer las pantallas de los teléfonos, de forma similar a como funciona NameDrop en iOS. Al mantener los dispositivos juntos, se iniciaría la transferencia de datos.

Según informes, esta función podría implementarse inicialmente en los teléfonos Google Pixel, donde Google tiene mayor control sobre el hardware y el software, facilitando así su despliegue y adaptación.

El portal Android Authority, en un informe, reveló que el año pasado comenzaron a circular rumores sobre las pruebas que Google estaba realizando en su sistema operativo, sugiriendo que el terreno se estaba preparando para el lanzamiento de “Tap to Share”.

Este informe incluso presentó una captura de pantalla que detalla el funcionamiento de la función y los tipos de información que se podrán compartir.

Se anticipa que la ubicación precisa para activar “Tap to Share” en Android podría variar ligeramente según el modelo del teléfono, ya que la antena NFC, necesaria para la operación de esta función, puede estar ubicada en diferentes posiciones dependiendo del fabricante.

Aunque Google aún no ha proporcionado detalles oficiales sobre la fecha de lanzamiento de esta característica, se espera que los usuarios de teléfonos Pixel sean los primeros en recibirla.

La adopción generalizada de “Tap to Share” dependerá del desarrollo y la implementación final por parte de Google, lo que representa un avance significativo en la simplificación del intercambio de información entre dispositivos Android.





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