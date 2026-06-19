Andrés Ibarra anticipa su revancha electoral en Boca: 'Trabajamos para volver a presentarnos'

El ex gerente general del club during the Macri era analiza su derrota en 2023 y proyecta una nueva candidatura para 2027. Ibarra reconoce fallas en la campaña, niega intenciones privatizadoras y defiende la necesidad de un nuevo estadio para el club.

El ex gerente general de Boca Juniors durante la gestión de Mauricio Macri , Andrés Ibarra , busca una revancha electoral tras su derrota en 2023 frente a Juan Román Riquelme .

En medio de la euforia mundialista, el club mantiene una dinámica propia y ya se perfilan candidaturas para las elecciones de 2027. Ibarra, hincha y socio vitalicio, reconoce errores en su campaña pasada, como iniciarla tarde y falta de conexión con los socios del interior, pero asegura que seguirá trabajando para presentarse nuevamente. La campaña se politizó, afirma, y se tomaron medidas Judiciales por irregularidades en el padrón que, según él, fueron aprovechadas por el oficialismo para desprestigiar su postura.

Niega rotundamente acusaciones de querer privatizar el club y subraya que su experiencia como gerente en la gestión de Macri -a la que define como la mejor de la historia- demuestra su compromiso con el modelo de sociedad civil sin fines de lucro. Sobre el estadio, reafirma la necesidad imperiosa de ampliar la capacidad o construir una nueva cancha, dados los límites de la Bombonera y la gran cantidad de socios que no pueden asistir





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