Andrés Calamaro rinde tributo a Índio Solari en emotivo concierto con proyección icónica

El cantante Andrés Calamaro modificó el cierre de su concierto en el estadio de Villa Crespo para honrar a Índio Solari, fallecido líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con su clásico tema dedicado a los ausentes y la proyección del rostro del Indio en las pantallas gigantes, el público respondió con una ovación unánime, transformando el recital en un acto de duelo colectivo. El gesto se viralizó en redes sociales, destacando la unión de dos fieles fanaticadas y subrayando la pérdida del Indio como una herida en la cultura popular argentina.

Como era de esperarse, Andrés Calamaro , apodado el Salmón, despidió a su amigo arriba del escenario y con una emotiva versión de uno de sus más icónicos hits.

Decidió alterar su habitual cierre de concierto para rendirle un tributo a la altura de las circunstancias al ícono de la cultura ricotera, justo antes de que se encendieran las luces del estadio de Villa Crespo, transformando el recital en un santuario de aplausos y lágrimas. Su clásico tema dedicado a los ausentes sirvió como el vehículo perfecto para canalizar el dolor colectivo.

Sin embargo, la gran sorpresa de la velada se dio en el plano visual. Mientras la banda sonaba con una potencia arrolladora, las pantallas gigantes dejaron atrás su estética habitual para proyectar el rostro del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota custodiando el escenario. La marea de espectadores, al descubrir esa imagen, reaccionó de inmediato con una ovación ensordecedora y unánime que unió a dos de los públicos más fieles de la música local.

El gesto de Calamaro no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en las redes sociales. El cruce estético e histórico entre la poesía del Salmón y la figura del Míster sirvió como un bálsamo para miles de fanáticos que, en simultáneo, seguían minuto a minuto la vigilia y el velatorio maratónico en el sur del conurbano bonaerense.

Con este emotivo broche de oro, Andrés Calamaro no solo selló un concierto impecable en lo musical, sino que dejó en claro que la partida del Indio excede los límites de una sola banda: es una herida abierta en el corazón de toda la cultura popular argentina, que se cura cantando





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