Andrea del Boca deja Gran Hermano: Generación Dorada y Jenny Mavinga expresa su dolor

La salida definitiva de Andrea del Boca del reality Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) genera conmoción. Jenny Mavinga, afectada por la noticia, comparte su tristeza y revela detalles sobre el vínculo con la actriz. Además, analiza la eliminación de Cinzia y las razones de su propia salida del programa.

La inesperada y definitiva salida de Andrea del Boca del reality Gran Hermano : Generación Dorada ( Telefe ) ha generado un fuerte revuelo tanto dentro como fuera de la casa. Una de las concursantes más afectadas por esta noticia ha sido Jenny Mavinga , quien no ha podido ocultar su profunda tristeza al enterarse de que la icónica actriz no regresará al programa tras el accidente que sufrió. Desde el comienzo del reality, ambas participantes forjaron un vínculo muy estrecho y significativo.

Lejos de su país natal, Venezuela, Jenny encontró en Andrea un pilar de apoyo emocional fundamental, especialmente en los momentos más complicados y desafiantes. La relación entre ambas se fortaleció aún más después de que Jenny se viera expuesta a situaciones de discriminación dentro de la casa, donde Andrea asumió un rol protector y de defensa, brindándole soporte y contención.\La evidente emoción de Mavinga se hizo palpable durante su participación en el programa Cortá por Lozano (Telefe), donde compartió abiertamente su angustia y pesar. Visiblemente conmovida, expresó: “Cuando la vi, me puse muy mal. Con todo lo que ella pasó dentro de la casa... estuvo engripada, pero nunca quiso salir. Se quería quedar hasta el final, luchando por el juego.” Posteriormente, confirmó que el regreso de Andrea no sería posible. “Hablé con Ana, su hija, y me dijo que no va a poder volver. Primero, la salud, no hay otra cosa que hacer”, reveló, transmitiendo el mensaje de Ana con resignación y entendimiento ante la delicada situación. La noticia de la ausencia definitiva de Andrea del Boca ha impactado no solo a sus compañeros de encierro, sino también a los miles de seguidores del programa, quienes lamentan la partida de una de las figuras más queridas y respetadas. El vacío que deja su presencia en el reality es innegable, y la tristeza de sus compañeros refleja el afecto y la admiración que sentían por ella.\Por otra parte, la reciente eliminación de Cinzia de Gran Hermano 2026 (Telefe) ha sorprendido a muchos participantes, quienes consideraban que Cinzia era una de las jugadoras más fuertes y con mayor apoyo del público. Contrario a la desazón general, la persona que mostró gran alegría ante la eliminación de Cinzia fue Jenny Mavinga, quien previamente había abandonado el reality debido a un conflicto personal con la presentadora venezolana. En un video que compartió en sus redes sociales, la estilista, originaria del Congo, celebró efusivamente la salida de Cinzia. En el video se le escucha gritar y bailar, quitándose su campera y revoleándola con entusiasmo. “¡Vamos todavía, vamos carajo! Te amo Yipio, amiga. Gracias a toda la gente”, declaró Mavinga, demostrando su felicidad. Asimismo, se mostró desafiante hacia Cinzia: “Un besito mi amor, te espero”, anticipando un posible encuentro. Jenny Mavinga ha explicado en varias entrevistas que su decisión de abandonar el programa se debió, en parte, a la fuerte nostalgia y al deseo de reunirse con sus hijas. Además, otro motivo que influyó en su salida fue la imagen de “violenta” que, según ella, le atribuyó el grupo conformado por Emanuel, Sol, Eduardo y la recién eliminada Cinzia, con quien espera confrontarse pronto





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