Andrea Bocelli y EJAE interpretarán el himno oficial del Mundial 2026

El próximo Mundial de la FIFA 2026 contará con un nuevo himno oficial, interpretado por Andrea Bocelli y la estrella de K-pop, EJAE, durante la ceremonia de inauguración. La canción, titulada 'Nuestro ADN', será una muestra de la pasión por el fútbol que atraerá a las 48 naciones participantes en Canadá, Estados Unidos y México.

El próximo Mundial de la FIFA 2026 contará con un nuevo himno oficial , interpretado por Andrea Bocelli y la estrella de K-pop, EJAE , durante la ceremonia de inauguración.

La canción, titulada 'Nuestro ADN', será una muestra de la pasión por el fútbol que atraerá a las 48 naciones participantes en Canadá, Estados Unidos y México. Bocelli, emocionado por la oportunidad, ha destacado que el fútbol ha estado presente en su vida desde que era niño y que será un honor cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA en el escenario.

Además, Shakira y Burna Boy también participarán en la interpretación del tema. La ceremonia de apertura contará con la presencia de luminarias globales que animarán a los más de 80.000 aficionados y a los millones de espectadores en las diversas plataformas digitales y electrónicas. Otras estrellas regionales, como Alejandro Fernández, entonarán el himno nacional mexicano. El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio, y la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey





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