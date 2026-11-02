André Janones exporta estrategia digital de Lula al peronismo

André Janones, artífice de la victoria de Lula, detalló en C5N sus reuniones con Cristina Kirchner y Sergio Massa para replicar su método anti algoritmos en Argentina.

El estratega digital brasileño André Janones, reconocido como el arquitecto clave de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil, reveló los detalles de sus recientes encuentros políticos en Argentina. En una entrevista exclusiva transmitida por el canal C5N, el diputado brasileño explicó cómo busca trasladar la exitosa maquinaria electoral de su país al ecosistema político argentino, buscando influir directamente en la estrategia del peronismo.

Reuniones técnicas con liderazgos argentinos

Janones confirmó que ha mantenido diálogos intensivos con figuras centrales de la escena política local, incluyendo a la ex presidenta Cristina Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El objetivo de estas sesiones fue analizar la compatibilidad del modelo brasileño con la realidad electoral nacional, señalando que la replicabilidad de las técnicas digitales es altamente viable.

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Durante el intercambio con la ex mandataria, que se extendió por casi dos horas, se abordaron tanto la dinámica política regional como el impacto específico de las plataformas digitales en la construcción de la opinión pública. Janones destacó la fortaleza y energía mostrada por Kirchner durante la reunión, indicando que la conexión ideológica facilita enormemente la transferencia de conocimiento táctico.

Ruptura con algoritmos de Meta

El núcleo de la estrategia denominada Driblar los algoritmos de Meta consiste en evitar la interacción directa con publicaciones de los adversarios para no otorgarles relevancia en la plataforma. En su lugar, el método prioriza la potenciación de contenidos propios y la movilización masiva en el territorio físico, creando una red de militantes organizada mediante grupos de WhatsApp que supera los cientos de miles de miembros.

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Esta técnica fue fundamental para contrarrestar la hegemonía de la extrema derecha en Brasil. Janones argumenta que, debido a las semejanzas ideológicas y estructurales entre ambos países, entre el 50 y el 60 por ciento de las tácticas empleadas por Lula pueden ser adaptadas con éxito en la campaña argentina.

Optimización del ecosistema electoral

La iniciativa busca incorporar herramientas tecnológicas de vanguardia al plano electoral del peronismo para disputar la agenda pública con mayor eficacia. Al compartir criterios sobre el electorado y la optimización digital, el equipo de Janones pretende equilibrar el ecosistema informativo frente a las fuerzas conservadoras y libertarias que dominan gran parte de las redes sociales en la región.

Este movimiento marca un punto de inflexión en la exportación de expertise político, donde la experiencia brasileña sirve como un manual práctico para la resistencia digital. La intención declarada es crear un frente unificado que utilice la coordinación territorial y la manipulación estratégica de los flujos de información para ganar espacios de poder.

Impacto en la política regional

La articulación de esta red movilizada permitió a Lula da Silva lograr un triunfo electoral decisivo, desafiando narrativas dominantes mediante la acción colectiva organizada. Ahora, el foco se desplaza hacia Argentina, donde la aplicación de estos mecanismos podría reconfigurar la dinámica de las próximas elecciones y fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas progresistas del Cono Sur.