Andrada se disculpa por la agresión en Zaragoza: “Estoy muy arrepentido”

El arquero argentino Esteban Andrada ofreció disculpas por su violenta agresión al capitán del Huesca, Jorge Pulido, y se puso a disposición de La Liga para asumir las consecuencias de sus actos. El Real Zaragoza condenó el incidente y anunció medidas disciplinarias.

La disculpa de Esteban Andrada tras su violenta agresión en Zaragoza: “Me arrepiento profundamente” y “fue una situación extrema”. El arquero argentino ofreció sus explicaciones, expresando su pesar a Jorge Pulido por el golpe en el rostro y poniéndose a disposición de La Liga para cualquier medida disciplinaria.

El incidente, ocurrido durante el partido entre el SD Huesca y el Real Zaragoza, ha generado una ola de repudio y críticas a nivel nacional e internacional. Andrada admitió su error y reconoció que su reacción fue inaceptable, aunque intentó justificarla como un arrebato impulsado por la tensión del momento. Esteban Andrada rompió su silencio después de la brutal agresión que protagonizó en Zaragoza, describiendo su arrepentimiento y la gravedad de sus acciones.

El ataque de furia, que tuvo lugar al final del partido contra el Huesca, involucró un golpe directo al rostro de Jorge Pulido, capitán del equipo rival, lo que provocó una fuerte condena por parte de la comunidad futbolística y del público en general. En medio de las severas críticas de su entrenador, David Navarro, y el comunicado oficial del Real Zaragoza, Andrada se presentó públicamente para ofrecer su versión de los hechos.

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la afición y, mucho menos, para un profesional como yo”, declaró el arquero. Si bien reconoció que su reacción no tiene justificación y que claramente buscó agredir al capitán rival, el exjugador de Boca Juniors insistió en que no es una persona violenta, sino que se dejó llevar por el calor del momento.

“Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera, solo he recibido una expulsión, por una mano fuera del área. Mi trayectoria demuestra que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa manera”, añadió. Andrada también se dirigió directamente a Jorge Pulido, ofreciéndole disculpas sinceras: “Estoy muy arrepentido y no volverá a suceder, porque soy una figura pública, un profesional con muchos años de experiencia.

Quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, en ese momento me desconecté”. El club, por su parte, ha anunciado que analizará los hechos y tomará las medidas disciplinarias correspondientes, incluyendo la posibilidad de no utilizar al arquero hasta el final de la temporada y de no ejecutar la opción de compra por su pase. Andrada se mostró dispuesto a colaborar con La Liga y a ofrecer explicaciones adicionales si es necesario.

“Estoy aquí para asumir las consecuencias que determine La Liga, o si desean que les explique lo sucedido. Estoy a su disposición”, afirmó. El Real Zaragoza emitió un comunicado condenando enérgicamente la agresión de Esteban Andrada, calificándola como impropia del deporte y contraria a los valores del club y del zaragocismo.

El comunicado enfatizó la importancia de la nobleza, el valor y el respeto al rival, y lamentó que las imágenes del incidente hayan mancillado la imagen del club y del fútbol en la región. El club se comprometió a analizar los hechos y a tomar las medidas disciplinarias pertinentes contra Andrada.

Por su parte, el entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, también se pronunció sobre el incidente, reconociendo que existen líneas que no se deben cruzar y que lo mejor es pedir disculpas sin buscar excusas.

“Evidentemente hay líneas que no se pueden traspasar. Lo mejor que podemos hacer es pedir disculpas y no darle vueltas, porque cualquier argumento que se quiera dar va a parecer una excusa y aquí no hay ninguna. He hablado con él (Andrada) porque además es un tipo tranquilo”, declaró Navarro.

La gravedad de la agresión ha generado un debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra los actos de violencia en el fútbol y de promover una cultura de respeto y deportividad entre los jugadores y los aficionados. La Liga ha abierto una investigación para determinar las sanciones que se aplicarán a Esteban Andrada, que podrían incluir una suspensión prolongada y una multa económica significativa.

El incidente ha puesto en entredicho la imagen del Real Zaragoza y ha generado preocupación entre los aficionados, que temen que la agresión pueda tener consecuencias negativas para el club a largo plazo. La situación de Andrada en el club es incierta, y su futuro dependerá de las decisiones que tome la directiva y de la sanción que imponga La Liga.

El caso ha trascendido las fronteras del fútbol español y ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación internacionales, generando una imagen negativa del deporte en general





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