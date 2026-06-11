Ander Herrera abandona Boca, ¿quienes le siguen?

El delantero de Boca, Ander Herrera, rescinde su contrato y se despide del club. ¿Quiénes le siguen en la depuración del plantel?

El Vasco Arruabarrena todavía no arribó al país, pero Riquelme dio comienzo a la limpieza en el plantel. Ander ya rescindió contrato, ¿quiénes le siguen?

Boca, EN VIVO: la salida de Ander Herrera, cómo sigue la depuración del plantel y las últimas noticias de este jueves 11 de junio. Ambos con diferentes casos, distintos presentes, pero con un denominado común que los ubica lejos de los planes a futuro de Rodolfo Arruabarrena.

El delantero no venía siendo tenido en cuenta, aunque este semestre atravesó una situación particular: a raíz de las lesiones, volvió a aparecer en el banco e incluso disputó cuatro partidos como titular después de cuatro meses sin jugar. PeroCon contrato hasta diciembre de 2027, el delantero de 31 años (51 PJ, dos goles) podría seguir su carrera en Gimnasia de La Plata.

El Lobo ya preguntó condiciones por él, ya que Ariel Pereyra (el ex ayudante de los Barros Schelotto fue confirmado como nuevo DT) lo tendría en consideración para el segundo semestre de este año





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